Le Vietnam salue tous les efforts visant à instaurer une paix durable à Gaza

Lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, tenue dans l’après-midi du 29 janvier, la porte-parole Pham Thu Hang a répondu aux questions de journalistes concernant les droits, obligations et responsabilités du Vietnam après être devenu membre fondateur du Conseil de la Paix.

La porte-parole Pham Thu Hang a réaffirmé que la position constante du Vietnam est de soutenir et d’être toujours prêt à contribuer aux efforts communs de la communauté internationale visant à résoudre les conflits et les divergences par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies, dans le respect des droits fondamentaux des parties concernées.

Photo : MAE/CVN

En tant que l’un des premiers pays à avoir reconnu l’État de Palestine, le Vietnam salue tous les efforts visant à instaurer une paix durable dans la bande de Gaza, dans l’intérêt du peuple palestinien, sur la base du respect du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Dans cet esprit, le Vietnam soutient le Plan de paix visant à mettre fin au conflit dans la bande de Gaza, adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans sa résolution 2803 du 17 novembre 2025, et a accepté l’invitation à participer au Conseil de la Paix afin de contribuer à la mise en œuvre de ce plan.

Le Vietnam a affirmé qu’il coopérerait activement avec les autres membres du Conseil de la Paix dans la mise en œuvre du Plan de paix, afin de mettre fin au conflit dans la bande de Gaza et promouvoir une paix durable au Moyen-Orient, sur la base de la solution à deux États, conformément au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions pertinentes de l’ONU.

Concernant la position du Vietnam face aux tensions actuelles entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que d’éventuelles recommandations de sécurité à l’intention des ressortissants vietnamiens au Moyen-Orient, la porte-parole a indiqué que le Vietnam suivait de près l’évolution de la situation au Moyen-Orient.

Le Vietnam appelle les parties concernées à faire preuve de retenue, à éviter toute action susceptible d’aggraver les tensions et à régler les divergences par des moyens pacifiques, dans le respect rigoureux du droit international, de la Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes de l’ONU, ainsi que de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États, et du principe de non-recours à la force ou à la menace de l’usage de la force dans les relations internationales, à créer des conditions propices aux négociations de paix, en faveur de la sécurité, de la sûreté, de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde.

La porte-parole Pham Thu Hang a rappelé que le 15 janvier, le ministère des Affaires étrangères avait émis une recommandation conseillant aux citoyens vietnamiens de ne pas se rendre en Iran à l’heure actuelle s’ils n’avaient pas de raison impérieuse. Les ressortissants vietnamiens se trouvant déjà sur place sont invités à suivre attentivement les informations officielles, à respecter strictement les règlements des autorités locales et les avertissements du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Pour toute assistance, les citoyens vietnamiens en Iran peuvent contacter la ligne d’urgence de protection consulaire de l’ambassade du Vietnam en Iran ou la permanence de protection des citoyens du ministère des Affaires étrangères.

Concernant la coopération dans la prévention et la lutte contre le virus Nipah, la porte-parole a indiqué que, selon les autorités compétentes, aucun cas de contamination n’avait été enregistré au Vietnam à ce jour.

Les autorités vietnamiennes renforcent actuellement la surveillance épidémiologique, notamment aux postes-frontières, dans les établissements de santé et au sein de la communauté, tout en poursuivant une coordination étroite avec l’Organisation mondiale de la Santé et d’autres pays afin d’appliquer des mesures appropriées et efficaces pour protéger la santé publique.

VNA/CVN