Le secrétaire général du Parti rend hommage au Président Hô Chi Minh

À l’approche du 96 e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 3 février 2026) et à l’occasion du succès du XIV e Congrès national du Parti, le secrétaire général Tô Lâm, accompagné d’une délégation du Comité central, s’est rendu dans la matinée du 29 janvier dans la province de Nghê An pour rendre hommage au Président Hô Chi Minh.

Au temple de Chung Son, dédié aux ancêtres du Président Hô Chi Minh, ainsi qu’au site de vestige national spécial de Kim Liên (commune de Kim Liên), le secrétaire général Tô Lâm et la délégation ont déposé des fleurs et offert de l’encens, exprimant leur profonde gratitude envers le grand dirigeant, fondateur et guide du Parti communiste du Vietnam, qui a consacré toute sa vie à la cause de la libération nationale et du bonheur du peuple.

Devant l’autel commémoratif du Président Hô Chi Minh, le secrétaire général a respectueusement fait état du succès très positif du XIVe Congrès national du Parti et a formulé l’engagement solennel de maintenir l’unité et la cohésion au sein du Parti et du peuple, afin de mettre en œuvre avec détermination la résolution du Congrès, de conduire le pays vers une nouvelle ère de développement et de bâtir un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, prospère et heureux, avançant résolument vers le socialisme, dans le respect de l’idéologie, de la morale et du style du Président Hô Chi Minh.

Lors de la visite au site de Kim Liên, le secrétaire général a écrit dans le livre d’or du village de Sen, exprimant son émotion et appelant à préserver ce lieu comme une "adresse rouge" d’éducation aux traditions révolutionnaires pour les générations futures.

Le même jour, la délégation a rendu hommage au feu secrétaire général Lê Hông Phong dans son site commémoratif, ainsi qu’aux militants révolutionnaires au site historique de Xô Viêt Nghê Tinh, honorant la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance nationale et le bonheur du peuple.

