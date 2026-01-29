Approfondir davantage les relations Vietnam - Union européenne

Après 35 ans de l’établissement des relations diplomatiques, les relations entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) se sont développées de manière positive dans de nombreux domaines, notamment la politique et la diplomatie, le commerce, l’investissement, la défense, la sécurité, la réponse au changement climatique et l’agriculture. Par ailleurs, les deux parties disposent encore d’un important potentiel et de vastes marges de coopération à exploiter.

C’est qu’a estimé le président Luong Cuong lors d’une conférence de presse informant sur les résultats de l’entretien avec le président du Conseil européen António Costa, à la tête d’une délégation de haut niveau de l’UE en visite au Vietnam, tenue le 29 janvier à Hanoï.

Photo: VNA/CVN

Luong Cuong a affirmé que le Vietnam considère l’UE comme l’un de ses partenaires les plus importants au monde et souhaite promouvoir et approfondir davantage les relations bilatérales.

Il a indiqué que les deux parties avaient échangé de manière approfondie et concrète sur les orientations et mesures visant à mettre en œuvre le Partenariat stratégique global Vietnam–UE, ainsi que sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Les deux parties ont également identifié la coopération économique comme un moteur essentiel des relations bilatérales et se sont engagées à coordonner étroitement leurs actions afin de maintenir et de consolider le libre-échange, de faciliter l’accès aux marchés et leur expansion, de mettre en œuvre efficacement l’Accord de libre-échange Vietnam–UE (EVFTA) et de promouvoir l’achèvement rapide de la ratification de l’Accord de protection des investissements (EVIPA).

Le chef de l’État vietnamien a proposé que l’UE renforce la coopération dans l’économie maritime, soutienne le Vietnam dans le développement d’une pêche durable et lève rapidement le « carton jaune » (pêche illicite, pêche non déclarée et non réglementée-INN) imposé aux produits halieutiques vietnamiens. Il a également salué et encouragé les groupes et entreprises européens à élargir leurs investissements dans de nouveaux domaines prioritaires d’intérêt commun, tels que la transition verte, la transformation numérique, la transition énergétique et la mise en œuvre efficace du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Il a en outre souhaité que la science, la technologie et l’innovation deviennent de véritables piliers de la coopération bilatérale, en favorisant le passage d’une coopération par projets à une coopération fondée sur les écosystèmes, visant le développement technologique commun, l’innovation et une croissance durable.

Dans le cadre de l’entretien, les deux parties sont également convenues de continuer à promouvoir la coopération en matière de défense et de sécurité, notamment dans le maintien de la paix des Nations unies et la formation, conformément à l’Accord établissant le cadre de participation du Vietnam aux activités de gestion de crise de l’UE.

Sur le plan multilatéral, Luong Cuong a affirmé que le Vietnam coopérerait étroitement avec l’UE pour promouvoir le respect du droit international et le multilatéralisme. Il a proposé que l’UE continue de contribuer activement au maintien de la paix, de la stabilité, de la liberté de navigation et de survol ainsi qu’à la primauté du droit en Mer Orientale, sur la base de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. Il a également appelé l’UE à soutenir la solidarité et le rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale, à appuyer la position de l’ASEAN et du Vietnam sur la question de la Mer Orientale, à régler les différends par des moyens pacifiques, sans recours ni menace de recours à la force, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international, à mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à œuvrer à l’élaboration d’un Code de conduite (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international.

Photo: VNA/CVN

Pour sa part, le président du Conseil européen António Costa a félicité le Vietnam pour l’organisation réussie du 14ᵉ Congrès national du Parti, affirmant que l’UE s’engage à renforcer et à approfondir davantage le partenariat avec le Vietnam sur la base du respect mutuel et d’objectifs communs.

Il a souligné qu’après 35 ans de relations diplomatiques, les relations UE-Vietnam ont franchi une nouvelle étape majeure avec l’élévation officielle de leurs relations au rang de partenariat stratégique global, reflétant pleinement la profondeur et l’ampleur de la coopération actuelle ainsi que les attentes de développement futur dans des domaines clés tels que le commerce, la transition verte et numérique, la sécurité et les échanges entre les deux parties.

En matière de coopération économique, António Costa a salué les résultats positifs apportés par l’EVFTA et souligné que le potentiel de coopération entre les deux parties demeure considérable, allant du commerce et de l’énergie propre à l’économie maritime, à la défense, à la sécurité et à de nombreux autres domaines.

Dans un contexte international marqué par de multiples défis, il a estimé que l’UE et le Vietnam doivent se tenir côte à côte en tant que partenaires fiables et responsables, afin de promouvoir des espaces de prospérité partagée et de défendre le droit international, soulignant que le partenariat UE–Vietnam contribue également à renforcer la coordination sur les enjeux mondiaux, tels que les chaînes d’approvisionnement durables, la transition verte et numérique, la sécurité maritime, la stabilité régionale et la coopération au sein des organisations multilatérales.

VNA/CVN