Pour une exploitation efficace des valeurs des titres UNESCO

Ces dernières années, les titres UNESCO ont grandement contribué au développement socio-économique local.

Les sites du patrimoine culturel, après avoir été reconnus par l'UNESCO, sont devenus des destinations touristiques attrayantes, contribuant à l'amélioration des conditions de vie et au développement durable des localités concernées.

On peut en citer comme exemple la Vieille ville de Hôi An à Quang Nam ou le complexe paysager de Tràng An à Ninh Binh.

Photo : VNA/CVN

En 2019, huit sites du patrimoine culturel et naturel mondial au Vietnam ont accueilli plus de 21,3 millions de visiteurs, dont 10,6 millions d’étrangers. Les revenus provenant de la vente de billets touristiques et des frais de services directs ont atteint 3.123 milliards de dôngs.

L'exploitation des ressources du patrimoine culturel implique également le développement de nombreux autres facteurs tels que les infrastructures, les services et l'expansion des échanges, créant un développement inclusif et harmonieux.

Cependant, certaines localités sont encore confrontées à des défis entre conservation et développement. Le développement économique est parfois en décalage avec la préservation et la promotion des valeurs culturelles.

Les experts affirment que des politiques spécifiques sont nécessaires pour garantir une transformation durable des moyens de subsistance des habitants des zones patrimoniales, assurer la restauration et la préservation des œuvres historiques et culturelles, protéger la biodiversité, valoriser le patrimoine, promouvoir la coopération et les liens entre les localités concernées...

Le Vietnam dispose déjà d'un Club du patrimoine mondial. Ce qui importe, c’est que les patrimoines développent leurs liens et partagent leurs expériences les uns avec les autres, et en même temps, que le Club du patrimoine mondial resserre également ses liens avec les sites du patrimoine mondial dans la région et le monde.

Photo : VNA/CVN

Les patrimoines culturels sont des biens précieux qui doivent être entretenus, préservés et promus. L’État doit donc être attentif et adopter des politiques et stratégies appropriées pour investir correctement, suffisamment et rapidement dans ce domaine. La préservation et la promotion des valeurs patrimoniales ne relèvent pas seulement de la responsabilité de l’État mais de l’ensemble du peuple, de toutes les organisations et de tous les individus de la société.

Au niveau national, il est nécessaire d’intégrer ce contenu dans la politique globale de développement socio-économique. Au niveau local, il peut être intégré dans des projets stratégiques de développement touristique et de coopération en matière d'investissement. En outre, le modèle de partenariat public-privé et le renforcement des partenariats multipartites pour préserver et promouvoir la valeur des titres UNESCO doivent être encouragés.

Il est indispensable de tirer parti du numérique dans la promotion de la communication pour renforcer l’efficacité des campagnes de publicité ou élaborer une cartographie des titres UNESCO au Vietnam. La promotion du Vietnam doit également être ciblée et attrayante à l'échelle internationale...

VNA/CVN