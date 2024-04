Musée des beaux-arts du Vietnam

Faire revivre les moments historiques à travers l’exposition "En route vers Diên Biên Phu"

L’exposition présente 70 œuvres comprenant des peintures, des graphiques, des sculptures, des croquis, des affiches, etc., créées entre 1949 et 2009 par 34 artistes, sélectionnées dans la collection du Musée des beaux-arts du Vietnam.

Durant les jours décisifs de la campagne de Diên Biên Phu, de nombreux artistes et peintres ont rejoint les champs de bataille. Ils ont utilisé un langage visuel riche pour dépeindre de manière réaliste et vivante la vie et les combats de notre armée et de notre peuple lors de cette célèbre victoire, qui "a résonné sur les cinq continents et ébranlé le monde".

"La victoire de Diên Biên Phu symbolise la détermination indomptable de notre peuple héroïque qui s'est courageusement battu et sacrifié pour la libération de notre Patrie, comme Tô Vinh Diên, Bê Van Dàn et le célèbre artiste Tô Ngoc Vân", a déclaré Nguyên Anh Minh, directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam.

À travers une exposition traditionnelle combinée à l'application de la technologie de projection cinématographique et à un espace d'expérience interactive, cet événement permet aux visiteurs de revivre les moments de l'ancien champ de bataille de Diên Biên Phu.

Hommage des artistes

Le tir d'artillerie sur le champ de bataille en préparation de la campagne est illustré à travers les œuvres telles que Tô Vinh Diên s'est sacrifié pour sauver l'artillerie, Tirer l'artillerie de Duong Huong Minh, et Tirer l'artillerie à Diên Biên de Trân Dinh Tho. Le soutien et les contributions de dizaines de milliers d’habitants locaux sont clairement représentés dans les œuvres telles que Viêt Bac de Dao Duc et Le pays tout entier entre dans les champs de bataille de Luu Danh Thanh. Les œuvres telles que Sentiment de soldats et de la population de Nguyên Sang et "En route vers Diên Biên" de Trân Khanh Chuong expriment les sentiments profonds des soldats et de la population en temps de guerre.

De plus, des œuvres comme L'attaque du centre de Diên Biên Phu de Nguyên Thê Vi, Diên Biên cette année-là de Cao Trong Thiêm... décrivent profondément et retracent de manière vivante les batailles héroïques et glorieuses sur ce champ de bataille.

"En 2004, à l'occasion du 50e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, mon œuvre +Le pays tout entier entre dans les champs de bataille+ a été créée après un voyage de mission dans cet ancien champ de bataille. Pour moi, cette victoire historique est toujours une source d'inspiration", a confié le sculpteur Luu Danh Thanh.

De plus, les visiteurs peuvent également admirer des œuvres d'art classiques illustrant l'esprit combatif héroïque, telles qu'Admission au Parti communiste du Vietnam à Diên Biên Phu de Nguyên Sang, Bê Van Dan utilisant son épaule comme support d'armes de Lê Vinh, ainsi qu'une série de croquis sur le champ de bataille de Diên Biên Phu réalisée par Tô Ngoc Vân, qui a trouvé la mort en 1954 lors de sa mission à Diên Biên.

De nombreuses œuvres représentent les images du Président Hô Chi Minh et du général Vo Nguyên Giap, commandant en chef de la campagne historique de Diên Biên Phu.

L'exposition "En route vers Diên Biên Phu" exprime non seulement le respect et la fierté envers une période d'histoire héroïque de la nation, mais suscite également et promeut l'esprit de patriotisme et de solidarité du peuple tout entier dans cette campagne. Cette manifestation est également un hommage rendu par le Musée des beaux-arts du Vietnam aux peintres et sculpteurs pour leurs contributions.

À cette occasion, les séminaires sur les thèmes "En route vers Diên Biên Phu" et "Souvenirs concernant le peintre et le mort pour la Patrie, Tô Ngoc Vân" sont prévus le 27 avril et le 11 mai.

Clôture : le 15 mai.

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN