Une exposition met en lumière l'importance de la victoire de Diên Biên Phu

Plus de 300 documents, photos et objets soulignant l'importance et les valeurs de la Victoire de Diên Biên Phu sont présentés dans le cadre d’une exposition qui a ouvert ses portes le 26 avril au Musée Hô Chi Minh, à Hanoï.