Campagne de Diên Biên Phu

Yên Bai dévoile au public de nombreux documents et objets précieux

Une exposition thématique pour présenter au public plus de 200 objets précieux, images et documents datant de plus de 70 ans et liés à des activités de l'organisation du Parti, des autorités, de l'armée et du peuple de la province de Yên Bai au service de la campagne de Diên Biên Phu, s'est ouverte le 24 avril au musée de la province.