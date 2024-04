Quand la ville de Dà Nang inspire les artistes

Photo : HSP/CVN

La manifestation, intitulée “Soleil d’avril”, est organisée au Musée des beaux-arts de Dà Nang, au 78, rue Lê Duân, arrondissement de Hai Châu, à l’occasion du 49e anniversaire de la Journée de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril).

Selon le président de l’Association des beaux-arts de la ville, Thân Trong Dung, l’événement offre aux amateurs d’art l’occasion de profiter des dernières créations de 37 artistes membres de l’Association. Grâce au langage de l’art, les œuvres exposées dévoilent le territoire, les habitants et la culture de Dà Nang, a-t-il informé.

Chaque œuvre, une histoire

La plupart des huiles, des sculptures sur bois, des peintures acryliques et des laques expriment la vie paisible à la campagne, le mode de vie des minorités ethniques, les rêves de belles vies des agriculteurs et ouvriers, ou de beaux paysages naturels.

Parmi les œuvres présentées, il y a quatre sculptures, chacune racontant une histoire avec des émotions différentes, connectant et provoquant une conversation avec le public d’une manière que les mots peuvent difficilement décrire.

Présents à l’exposition, Chris Mcbride, venu d’Écosse relevant du Royaume-Uni, et Jonathan Jayasuria, de Malaisie, se sont montrés intéressés par la sculpture de Dinh Gia Thang, lauréat du Prix d’État des lettres et des arts en 2022. Tous deux s’arrêtèrent longuement pour admirer son œuvre. Lorsque l’auteur a expliqué plus en détail sa signification, ces deux visiteurs qui travaillent aussi dans le domaine de l’art ont hautement apprécié le contenu et la forme de l’ouvrage.

À cette occasion, le comité d’organisation a remis des satisfecit à quatre artistes de moins de 40 ans pour leurs contributions significatives au développement artistique de la ville au cours de ces dernières années.

Thuy Hà/CVN