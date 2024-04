L'UNESCO accompagne la province de Ninh Binh dans la promotion des valeurs patrimoniales

La province de Ninh Binh (Nord) souhaite que l'UNESCO continue d'accompagner, de soutenir et de coopérer avec la localité dans la conservation et le développement des valeurs du patrimoine culturel et une intégration plus profonde dans le réseau des patrimoines des centres touristiques et industriels culturels et des villes créatives.