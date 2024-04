Divers programmes artistiques célèbrent le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu

À l'approche du 70 e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954), divers programmes artistiques sont prévus pour célébrer cette célèbre victoire qui "a résonné à travers les cinq continents et a secoué le monde" , mettant en lumière l'intelligence, le courage et l'esprit du peuple vietnamien dans la nouvelle ère.

Le 4 mai, à l'Opéra de Hanoï, le Théâtre d'art contemporain du Vietnam présentera un spectacle spécial pour thème "Mémoires de Diên Biên". Selon le comité d'organisation, le programme racontera l'histoire de la nation il y a 70 ans, à travers des chansons héroïques et profondément romantiques. L'objectif est de revivre cette période historique avec les anciens combattants, leurs familles et de susciter la fierté nationale de la jeune génération.

L'artiste Quôc Hung a exprimé que le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu est une occasion importante que tout le monde veut célébrer. Il se sent honoré et fier de participer au spectacle "Mémoires de Diên Biên" avec deux œuvres des musiciens Dô Nhuân et Nguyên Van Thuong.

Dans le cadre de cette célébration, la Fédération du cirque du Vietnam présentera le spectacle "Vivre pour toujours avec Diên Biên", qui sera lancé les 4, 5, 11 et 12 mai à Hanoï.

Le directeur de la Fédération du cirque du Vietnam, l'artiste Tông Toàn Thang, a souligné que ce programme n'est pas seulement une représentation de cirque, mais également une occasion pour les artistes d'exprimer leur gratitude envers ceux qui se sont sacrifiés pour l'indépendance et la liberté du pays. Le programme, qui utilise le langage du cirque, recréera cette période historique avec des sons héroïques et tragiques.

La Fédération du cirque du Vietnam invitera également plusieurs anciens combattants qui ont participé à la campagne de Diên Biên Phu pour partager leurs émotions, souvenirs et histoires uniques sur cette campagne historique.

