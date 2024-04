Les Journées du film documentaire célébrant les 70 ans de la Victoire de Diên Biên Phu

Le Département du cinéma et le Studio central des films documentaires et scientifiques ont débuté le 26 avril les Journées du film documentaire pour célébrer le 70 e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954).

Photo : VNA/CVN

Six films sont projetés à cette occasion : “Diên Biên Phu”, “Mémoires de Diên Biên”, “Histoire de vieux soldats”, “En compagnie avec l'histoire”, “Partager le feu avec Diên Biên”, “Diên Biên Phu - espoir".

Il s'agissait de films réalisés par des artistes du studio lors des années les plus féroces de la guerre contre l'invasion coloniale française et du processus d’édification du pays d'aujourd'hui.

Photo : dangcongsan.vn

Les Journées de films documentaires pour célébrer le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu sera un pont entre le public et l'histoire de la nation, entre la terre héroïque de Diên Biên et le pays tout entier afin que les générations soient à jamais reconnaissantes et fières de leurs ancêtres qui avaient créé l’histoire héroïque et la position du Vietnam aujourd’hui.

Les films seront gratuitement projetés au public du 3 au 5 mai au Studio central des films documentaires et scientifiques.

VNA/CVN