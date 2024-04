Concours international de danse pour encourager les jeunes de Dà Lat

La phase finale du concours de danse pour jeunes "Dalat Best Dance Crew - Hoa Sen Home International Cup 2024" aura lieu les 29 et 30 avril dans la ville de Dà Lat, province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre).

>> Tac xình, une danse originale des San Chay

>> Diên Biên : plus de 2.000 personnes participent à une danse xoè

>> Mondiaux de patinage : les Américains Chock et Bates conservent leur titre en danse sur glace

Photo : CTV/CVN

Trente troupes de danse nationales et internationales sont attendues à cet événement, le troisième du genre organisé dans la ville.

L'édition de l'année dernière a attiré plus de 35.000 personnes et 150.000 vues sur différentes plateformes en ligne.

Jusqu'à présent, le hashtag 2024, #dalatbestdancecrew, a recueilli plus de 1,3 milliard de vues sur TikTok tandis que le concours a été présenté dans plus de 1.000 articles.

L'activité vise à diffuser une énergie positive, à inciter les jeunes à adopter un mode de vie sain et à les encourager à faire de l'exercice tous les jours. Le programme contribuera également à faire promotion de l'image de Lâm Dông et de Dà Lat - ville créative de musique de l'UNESCO - auprès des amis nationaux et internationaux.

VNA/CVN