Le géoparc de Lang Son en quête de reconnaissance par l’UNESCO

Photo : VNA/CVN

Couvrant 4.842 km² sur huit localités, le géoparc de Lang Son est l’un des plus grands du genre au Vietnam et possède un certain nombre de valeurs uniques.

En termes de géologie, de géomorphologie et de paysage, il abrite une riche diversité de fossiles paléobiologiques remontant à 500 millions d’années, dont beaucoup indiquent que cette province était autrefois sous la mer.

De plus, ce parc est doté de nombreux paysages renommés tels que les basses chaînes de montagnes entourant les vallées et les villages de la commune de Yên Thinh du district de Huu Lung, ou encore les grottes telles que Thâm Khuyên dans le district de Binh Gia qui a hébergé des hommes préhistoriques.

En ce qui concerne les valeurs culturelles, il abrite un certain nombre de temples dédiés aux dieux dans le culte des déesses mères - un patrimoine culturel immatériel de l’humanité, notamment le temple de Bac Lê, ainsi que des villages des ethnies Tày et Nùng aux cultures distinctes.

Pham Thi Huong, directrice adjointe du conseil d’administration du géoparc de Lang Son, a déclaré que la recherche de la reconnaissance de l’UNESCO vise à préserver et à mettre en valeur les valeurs géologiques, géomorphologiques et culturelles du parc de manière durable.

Photo : VNA/CVN

Les autorités locales prennent diverses mesures pour sensibiliser le public aux valeurs du parc ainsi que pour protéger et utiliser ses valeurs pour le développement du tourisme.

La province se prépare à une inspection du site par l’UNESCO vers juillet prochain, a indiqué la responsable.

Le Vietnam compte actuellement trois géoparcs mondiaux, à savoir le plateau plateau calcaire de Dông Van (reconnu en 2010) dans la province de Hà Giang, le géoparc Non Nuoc Cao Bang (2018) dans la province de Cao Bang et le géoparc de Dak Nông (2020) dans la province de Dak Nông.

VNA/CVN