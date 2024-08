Vietnam - Chine : belles perspectives de la coopération économique et commerciale

Ces dernières années, la Chine et le Vietnam promeuvent leur coopération économique et commerciale bilatérale, selon la page web Shangbao (International Business Daily) du ministère chinois du Commerce.

>> Partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam - Chine

>> Le dirigeant chinois préside la cérémonie d'accueil officielle du dirigeant vietnamien

>> Tô Lâm et Xi Jinping assistent à la signature des documents de coopération

Photo : VNA/CVN

Les fruits et les légumes vietnamiens sont de plus en plus exportés vers la Chine. Les statistiques montrent qu'au cours du premier semestre de cette année, le commerce bilatéral s'est chiffré à près de 95 milliards d'USD. Des fruits aux aliments transformés, les produits agricoles vietnamiens prennent pied sur le marché chinois.

Au premier semestre de cette année, le durian restait le produit exporté le plus important du Vietnam vers la Chine, avec plus de 90% de durian frais.

Un autre fruit vietnamien prêt à entrer sur le marché chinois est la noix de coco. Les deux pays ont convenu d'achever le processus de signature du protocole sur les exigences de quarantaine végétale pour ce fruit frais du Vietnam exporté vers la Chine.

Citant les propos de Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes, la page web Shangbao a affirmé que l'accord officiel de quotas d'exportation du Vietnam avec la Chine apporterait de grandes opportunités au secteur de la noix de coco du Vietnam. En raison de sa position géographique proche, de ses délais de livraison courts et de son faible coût, les noix de coco vietnamiennes sont compétitives sur le marché chinois.

En outre, la Chine et le Vietnam ont signé des accords bilatéraux et multilatéraux, notamment l'accord de libre-échange ASEAN - Chine (ACFTA) et celui du Partenariat économique global régional (RCEP). Grâce aux accords commerciaux multilatéraux, la valeur d'échanges bilatéraux devrait continuer à croître ces prochaines années, notamment pour les produits agricoles, textiles et électroniques.

Photo : VNA/CVN

Le nombre d’entreprises chinoises investissant au Vietnam n’a cessé d’augmenter au fil des années. Au premier semestre 2024, le Vietnam a attiré des investissements de 84 pays et régions, parmi lesquels la Chine s'est classée première en nombre de nouveaux projets, représentant 29,1% du total.

Enfin, sur le plan touristique, le nombre de visiteurs chinois au Vietnam au cours des trois premiers mois de cette année a atteint près de 890.000, soit une augmentation de 634,5% par rapport à la même période de l'année dernière. Concernant les échanges entre les peuples, à ce jour, 60 villes et provinces vietnamiennes ont signé des relations de coopération et d’amitié avec la Chine.

VNA/CVN