Pour mettre en œuvre le projet d'un million d'hectares de riziculture de haute qualité

Dans l'après-midi du 26 août, à Hanoï, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a organisé une réunion avec les délégations des députés des 12 localités du delta du Mékong participant au Projet "Développement durable d'un million d'hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions, associé à une croissance verte dans le delta du Mékong jusqu'en 2030".

Photo : Thu Hiên/VNA/CVN

Selon Nguyên Dô Anh Tuân, directeur du Département de la coopération internationale du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Projet a été mis en œuvre à titre expérimental pendant 3 saisons consécutives de production de riz à Cân Tho, Trà Vinh, Soc Trang, Kiên Giang et Dông Thap.

Hà Thi Nga, présidente de l'Union des femmes vietnamiennes et membre de la délégation des députés de la province de Dông Thap, a souligné les grandes significations de ce Projet. Sa mise en œuvre réussie contribuera à développer la réputation de la riziculture du Vietnam, tout en aidant les agriculteurs à augmenter leurs revenus.

Toutefois, il faut une grande détermination politique du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, des autorités des 12 localités, des coopératives et des agriculteurs, parce que les agriculteurs sont encore familiers avec les méthodes traditionnelles et c’est le principal obstacle qu’ils doivent surmonter.

VNA/CVN