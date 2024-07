La planification du delta du Mékong change la conception de la sécurité alimentaire

S'exprimant lors de la conférence du Conseil de coordination du delta du Mékong, tenue au début de juillet dans la province de Cà Mau, le vice-ministre de la Plan et de l'Investissement, Trân Duy Dông, a déclaré que la planification du delta du Mékong avait été publiée plus tôt que les autres régions du pays.

"La planification, durant deux ans de mise en oeuvre, a changé progressivement la réflexion sur la sécurité alimentaire, passant du développement d'une agriculture basée sur le riz à un modèle produits de produits de mer-fruits-riz pour augmenter la valeur et améliorer l'efficacité de la production", a souligné Trân Duy Dông.

En tant que Comité permanent du Conseil de coordination du delta du Mékong, le ministère du Plan et de l'Investissement a présidé et coordonné avec les ministères et les agences concernés pour examiner et proposer des mécanismes et des politiques spécifiquement appliqués à la région, notamment les investissements dans le système de réservoirs à grande échelle, le stockage d'eau douce...

Les localités dans la région sont autorisées à convertir de manière flexible la superficie prévue pour la riziculture inefficace en terres destinées à la culture d’arbres fruitiers... ; à augmenter les investissements pour la construction de nouveaux ouvrages de transports et la restauration d’anciens et la formation des ressources humaines.

Résultats : le delta du Mékong a affirmé sa position de premier centre de production et d'exportation de riz, de produits de mer et de fruits du pays, contribuant ainsi à assurer la sécurité alimentaire ; la coordination régionale devient progressivement efficace.

Donc, son taux de croissance du PIB régional en 2023 a atteint 6,37%, plaçant le delta du Mékong au 2e rang parmi six régions économiques du pays, soit près de 1,3 fois supérieur à la moyenne nationale. Le PIB régional par habitant en 2023 a atteint 72,32 millions de dôngs, soit une augmentation de 10,1% par rapport à 2022.

Cependant, outre les résultats obtenus ci-dessus, il existe encore certaines limites et difficultés dans la coordination et le développement de la région. Les liens de coopération sont encore limités, les infrastructures de transport inter-régionales et les infrastructures économiques et techniques régionales ne se sont pas développées de manière synchrone.

La capacité à attirer des ressources d'investissement est faible. La qualité des ressources humaines s'améliore lentement et ne répond pas encore aux exigences.Le règlement de ces difficultés, l’investissement davantage dans les infrastructures de transport, la recherche des ressources de capitaux... sont les tâches d’ici 2030, avec une vision jusqu'en 2045 pour le delta du Mékong.

VNA/CVN