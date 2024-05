Pour faire du commerce électronique un canal commercial fiable et efficace

Photo : CTV/CVN

De nombreuses localités aident également les entreprises à apporter leurs marchandises sur des plateformes de transactions. Cependant, il existe certaines insuffisances dans les transactions en ligne telles que de fausses plateformes de transactions, l'interdiction de co-vérification lors de la réception des marchandises,… Donc, le gouvernement a besoin de sanctions plus sévères pour y remédier.

Selon les statistiques du ministère de l'Industrie et du Commerce, le commerce électronique continue d'être l'un des points forts du développement économique numérique du Vietnam, avec des revenus de 20,5 milliards d'USD en 2023, soit une augmentation d'environ 4 milliards d'USD (environ 25%) par rapport à 2022.

Selon le rapport global sur le marché de la vente au détail en ligne en 2023 et les prévisions pour 2024 de Metric (plateforme de données électronique), les revenus du commerce électronique des entreprises et des consommateurs (B2C) en 2023 ont atteint près de 500.000 milliards de dôngs (19,6 milliards d'USD) et il est prévu près de 650.000 milliards de dôngs cette année.

Photo : VNA/CVN

Les experts soulignent également que le fort développement de nouvelles formes de shopping telles que la vente en direct et la vente multicanal, génère d'importants revenus pour les plateformes de commerce électronique. Cependant, en raison des commodités et des profits qu'apporte le commerce électronique, de nombreux acteurs malveillants ont profité de la confiance des consommateurs et des lacunes politiques pour vendre des produits de mauvaise qualité et de fausses étiquettes déjà protégées au Vietnam et dans le monde.

Lê Van Thai, spécialiste en commerce de produits technologiques, a déclaré qu'il se rendait souvent sur les sites de commerce électronique pour rechercher des informations sur les produits et qu'il détectait des produits contrefaits à grande échelle, ce se concentrant principalement sur les commandes onéreuses comme les produits technologiques.

Selon Trân Huu Linh, directeur général du Département général de la gestion des marchés (ministère de l'Industrie et du Commerce), son établissement reçoit régulièrement des commentaires d'entreprises sur le fait que les produits contrefaits sont largement vendus sur les plateformes électroniques.

Afin de prévenir les violations, M. Linh a précisé qu'il était nécessaire de disposer de ressources humaines, d'outils et de méthodes appropriés.

Le Département du commerce électronique et de l'économie numérique recommande aux consommateurs d'acheter des produits uniquement sur des sites Web enregistrés ou notifiés au ministère de l'Industrie et du Commerce. Lorsqu'ils achètent des biens via les réseaux sociaux, ils doivent se conformer aux règlements (Obligations du consommateur) de l'article 9 de la Loi sur la protection des droits des consommateurs de 2010 telles que vérifier les biens avant de les recevoir ; consommer des biens et des services dont l'origine est claire et informer les agences gouvernementales, les organisations et les individus concernés en cas de détection de biens ou de services qui ne répondent pas aux normes de sécurité, causent des dommages à la santé et aux biens des consommateurs.

VNA/CVN