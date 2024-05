Les produits vietnamiens attirent les importateurs israéliens

Dans le contexte de nombreuses fluctuations complexes sur le marché israélien en raison du conflit dans la bande de Gaza et des tensions commerciales avec la Turquie, les entreprises israéliennes tentent de trouver des sources d'importation en provenance d'autres pays pour les remplacer, dont le Vietnam, - un marché qui intéresse les entreprises israéliennes qui recherchent des de biens pour répondre à la demande des consommateurs et de la production nationale.

L’Union des Chambres du Commerce d’Israël (FICC) a déclaré qu'un certain nombre d'entreprises d'importation israéliennes étaient récemment venues au Vietnam pour rencontrer, discuter avec les fournisseurs locaux et signer des contrats d'achat. La FICC souhaite profiter de cette opportunité pour élargir et développer la coopération commerciale entre les entreprises israéliennes et les partenaires vietnamiens, afin de contribuer à promouvoir davantage les échanges commerciaux bilatéraux entre les deux pays.

Lê Thai Hoà, conseiller commercial du Vietnam en Israël, a déclaré qu’il s’agissait d'une bonne opportunité pour les entreprises vietnamiennes d'exporter leurs marchandises vers Israël.

Selon Lê Thai Hoà, au cours des trois premiers mois de cette année, les exportations du Vietnam vers Israël ont atteint 231 millions d'USD, en hausse de 23,7% ; tandis que les importations en provenance de ce marché ont atteint 330,6 millions d'USD, en hausse de 27,7% sur un an. Fin avril de cette année, les exportations vietnamiennes vers Israël ont atteint plus de 310 millions d'USD et les importations, plus de 440 millions d'USD.

Selon la FICC, les entreprises israéliennes cherchent actuellement à importer des groupes de produits de fournisseurs vietnamiens, notamment toutes sortes de fer et d'acier, des machines et équipements électriques, des câbles électriques, des produits en plastique, du caoutchouc et des produits connexes, des produits en verre de toutes sortes, des matériaux de construction….

En outre, les produits agricoles et les biens de consommation vietnamiens sont également attractifs pour les importateurs israéliens, notamment le café, les noix de cajou, le poivre et les épices, les crevettes, le poisson, les calmars, le poisson en conserve, les produits textiles tels que vêtements, chaussures et vêtements de sport.

