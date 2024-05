Plusieurs entreprises et organisations internationales s’intéressent à Thai Nguyên

Une délégation de l’Union européen (UE), des Pays-Bas et de l’ambassade du Vietnam à Singapour s’est rendue dans la province septentrionale de Thai Nguyên pour se renseigner sur des opportunités d’investissement et de coopération dans l’environnement, la production et les exportations de thé.

Photo : VNA/CVN

Selon le président du Conseil populaire provincial et secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti, Pham Hoàng Son, Thai Nguyên est l'un des pôles économiques, culturels et éducatifs de la région moyenne et montagneuse du Nord. La province bénéficie de conditions géographiques, climatiques et hydrologiques favorables pour nourrir un écosystème diversifié, durable et développer l’agriculture et la sylviculture, notamment l'agriculture de haute technologie, la technologie verte. Elle est également une destination attractive pour plusieurs investisseurs nationaux et internationaux.

Thai Nguyên souhaite continuer à recevoir le soutien et promouvoir les liens avec l'UE, les Pays-Bas et l'ambassade du Vietnam à Singapour, a déclaré le responsable local.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur néerlandais Kees van Baar a estimé que Thai Nguyên offre de nombreuses conditions favorables aux entreprises néerlandaises. L'ambassade des Pays-Bas au Vietnam est prête à servir de passerelle entre les entreprises néerlandaises et Thai Nguyên, a-t-il souligné.

Pour sa part, l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, a déclaré que Singapour est l'un des plus grands investisseurs du Vietnam, mais qu'actuellement, sa présence à Thai Nguyên reste modeste. Dans l’avenir, l'ambassade du Vietnam à Singapour encouragera plus d’entreprises singapouriennes à venir explorer les opportunités à Thai Nguyên et y investir, a-t-il ajouté.

À cette occasion, plusieurs entreprises locales de la filière thé ont exprimé leur souhait de promouvoir leurs exportations vers l’UE.

Auparavant, la délégation a assisté à la cérémonie de mise en chantier de l’usine d’eau courante de Phu Binh qui représente un investissement total de près de 96 milliards de dôngs (4 millions d'USD), dont des capitaux en provenance de la SARL CA Water et du Fonds néerlandais CFM.

VNA/CVN