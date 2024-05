La Banque centrale inspectera les activités de commerce de l’or

La Banque d’État du Vietnam (BEV) a publié vendredi 17 mai la décision N o 324 visant à inspecter le respect des politiques et des lois relatives aux activités de commerce de l’or des établissements de crédit et des entreprises.

Photo : VNA/CVN

L'inspection englobe le respect des réglementations légales concernant le commerce de l’or, y compris la lutte contre le blanchiment d’argent, les pratiques de comptabilité et de facturation, la déclaration et l’exécution des taxes.

La décision précise que cette inspection visera les activités de commerce de l’or des établissements de crédit et des entreprises pendant la période du 1er janvier 2020 au 15 mai 2024. La période avant ou après ces dates serait assujettie de l'inspection si cela est jugé nécessaire.

L’équipe d’inspection fonctionnera pendant 45 jours conformément à la loi sur l’inspection et aux autres réglementations pertinentes.

Cette décision s’aligne sur le message officiel du Premier ministre sur le renforcement des mesures de gestion du marché de l’or et sur la directive sur la gestion de la politique monétaire pour 2024, en mettant l’accent sur la résolution des difficultés de production et de commerce, la promotion de la croissance et la garantie de la stabilité macroéconomique.

Depuis le 19 avril, la BEV a organisé sept enchères de lingots d’or de la marque SJC, dans le but d’augmenter l’offre sur le marché. Quatre d’entre elles ont été menées avec succès, avec un volume total d’offres gagnantes de 27.200 taels, soit environ 1,02 tonne.

La banque centrale devrait organiser deux enchères d’or supplémentaires les 21 et 23 mai, avec une offre minimale de 500 taels et un maximum de 4.000 taels. Le volume total d’or disponible dans les deux enchères restera à 16.800 taels.

VNA/CVN