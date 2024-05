Marvell Technology inaugure un bureau du Centre de conception de puces à Dà Nang

Le Dr. Loi Nguyên, vice-président exécutif du Groupe de connectivité optique et cuivre de Marvell, a souligné que Marvell s'efforce d'attirer et de former les meilleurs talents techniques afin de soutenir les opérations du Centre de conception de puces, contribuant ainsi au développement de la communauté vietnamienne des puces de semi-conducteurs.

Photo : Tiên Luc/VNA/CVN

Lê Quang Dam, directeur général de Marvell Technology Vietnam, a ajouté qu'en plus de l'ouverture d'un bureau à Dà Nang, Marvell prévoit d'ouvrir un bureau à Hô Chi Minh-Ville pour soutenir la conception de puces du groupe. Dans l'avenir proche, Marvell Vietnam devrait devenir le troisième plus grand centre de conception de puces de Marvell dans le monde, après les principaux centres aux États-Unis et en Inde.

Les bureaux de Marvell au Vietnam se concentrent sur les nouvelles technologies de puces, y compris la connectivité optique, le stockage, et la technologie des semi-conducteurs à signaux analogiques et mixtes. Ces technologies sont essentielles pour accélérer la mise en place de nouvelles infrastructures pour répondre à l'augmentation des demandes de performances et de vitesse des centres de données cloud et de l'intelligence artificielle.

Marvell Vietnam compte actuellement environ 400 employés, principalement des ingénieurs. Marvell Technology, fondée en 1995 et basée en Californie, est une entreprise leader dans le domaine des solutions de puces et de semi-conducteurs pour l'infrastructure de données. Le groupe détient plus de 10.000 brevets à travers le monde.

VNA/CVN