Pour des opérations efficaces d’entreprises du Qatar au Vietnam

Le chef du gouvernement vietnamien a hautement apprécié les activités efficaces d'investissement commercial de JTA International Holding au Qatar en particulier et dans le monde en général, tout en appréciant son plan d'investissement dans un projet de complexe sportif à Dông Anh, Hanoï.

Il a également demandé à la JTA International Holding de continuer à élargir la coopération et les investissements au Vietnam et de promouvoir son rôle de pont pour amener les investisseurs qatariens potentiels en particulier et les investisseurs étrangers en général à venir investir au Vietnam.

À l’issue de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la remise du protocole d'accord sur la recherche d'investissement dans le projet de complexe sportif et de centre commercial à Dông Anh entre T&T du Vietnam et JTA International Holding.

Dans la soirée du 30 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu des dirigeants de Qatar Investment Authority (QIA), le Fonds national d'investissement du Qatar, dont les actifs sont estimés à 475 milliards d'USD en 2023.

Au Vietnam, QIA et la Compagnie générale d’investissement et de commerce à fonds public (SCIC) ont signé à deux reprises le protocole d'accord pour améliorer l'échange d'informations et rechercher des mesures visant à promouvoir les opportunités de coopération et d'investissement. Ils ont convenu de créer un fonds d'investissement commun.

Saluant la coopération entre QIA et SCIC, le Premier ministre a demandé à QIA d'envisager de promouvoir les investissements au Vietnam, en se concentrant sur les projets d'infrastructures stratégiques, y compris les infrastructures de transport, notamment autoroutes, lignes ferroviaires à grande vitesse, métros, ports maritimes, aéroports de transit, infrastructures de télécommunications, transformation numérique, soins de santé, éducation et des projets éoliens, projets solaires, systèmes de stockage, transport d'énergie...

Il a affirmé que le gouvernement vietnamien garantisait les droits et intérêts légaux et légitimes des investisseurs.

Cheikh Bandar Al Thani, directeur d'investissement de QIA pour l’Asie et l’Afrique, a déclaré que le fonds était prête à accroître ses investissements au Vietnam dans un avenir proche et enverrait une mission de travail au Vietnam pour promouvoir des projets précis, en particulier dans les domaines mentionnés par le Premier ministre Pham Minh Chinh.

