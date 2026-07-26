Sécurité énergétique : Hô Chi Minh-Ville modernise ses infrastructures

À l'ère du boom de l'intelligence artificielle (IA), des centres de données (data centers) et de la transition verte, l'énergie ne se limite plus à alimenter les ménages ou la production industrielle traditionnelle.

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Pour une mégapole comme Hô Chi Minh-Ville, elle est devenue une infrastructure stratégique de premier ordre, déterminant la compétitivité de l'économie. D'ici à 2030, l'enjeu majeur consiste à lever les verrous institutionnels et à mobiliser toutes les ressources afin de bâtir un système énergétique moderne, résilient et souverain.

La pression inédite des mégaprojets technologiques

En tant que locomotive économique du pays, avec un objectif de croissance du GRDP (produit régional brut) à deux chiffres sur la période 2026-2030, Hô Chi Minh-Ville fait face à une pression sans précédent sur sa demande énergétique. L'essor de l'économie numérique, et plus particulièrement des projets de data centers dédiés à l'IA, exige un approvisionnement électrique non seulement massif, mais aussi conforme à des exigences très élevées en matière de stabilité, de continuité de service et de durabilité, grâce au recours aux énergies renouvelables.

Conformément à la décision n°1777/QD-UBND du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville relative au développement des infrastructures énergétiques, la capacité totale du réseau électrique de la ville devrait atteindre environ 16.103 MW d'ici à 2030, pour une production commerciale avoisinant 94 milliards de kWh. Un défi colossal qui impose une modernisation profonde des réseaux de transport et des capacités de production afin de prévenir tout risque de surcharge locale.

S'exprimant lors du Symposium national sur la sécurité énergétique, récemment organisé à Hô Chi Minh-Ville, le professeur associé Huỳnh Thành Dat, chef adjoint de la Commission centrale de la propagande et de l'éducation, a souligné que "si les données constituent la nouvelle ressource, l'IA le nouveau moteur et l'innovation le nouveau modèle de développement, l'énergie demeure le socle indispensable au fonctionnement de cet écosystème. Garantir une électricité verte et fiable pour les centres de données n'est plus un objectif à long terme, mais une condition essentielle pour attirer dès aujourd'hui les investissements de haute technologie".

Mobiliser les ressources grâce aux mécanismes d'exception

Afin d'éviter que les infrastructures énergétiques ne deviennent un frein au développement, les autorités municipales ont réaffirmé leur volonté de transformer en profondeur leur stratégie d'investissement. L'objectif est de ne plus dépendre exclusivement du budget de l'État, mais de mobiliser davantage les capitaux privés. Pour y parvenir, la ville entend exploiter pleinement les mécanismes spécifiques prévus par la Résolution 98 de l'Assemblée nationale afin d'accélérer le financement des infrastructures numériques et des réseaux énergétiques verts.

La stratégie municipale repose notamment sur le développement accéléré des énergies renouvelables locales, avec l'objectif de porter leur part à au moins 25 % du mix énergétique d'ici à 2030. Cette feuille de route prévoit un soutien renforcé au déploiement des installations photovoltaïques en autoconsommation dans les administrations, les logements et surtout les zones franches ainsi que les parcs industriels.

Parallèlement, les études de faisabilité et la recherche d'investisseurs stratégiques pour le projet éolien offshore au large de Cần Giờ devraient permettre de créer une importante source locale d'énergie propre, réduisant ainsi la dépendance de la ville vis-à-vis du réseau interconnecté avec les provinces voisines.

Évoquant la capacité de la ville à absorber ces nouveaux investissements, Bùi Trung Kiên, directeur général adjoint de la Compagnie générale d'électricité de Hô Chi Minh-Ville (EVNHCMC), a indiqué que le secteur électrique déploie d'importants efforts technologiques afin d'accompagner l'arrivée des data centers dédiés à l'IA. Au-delà du développement des capacités de production, la EVNHCMC accélère le déploiement des réseaux électriques intelligents (Smart Grid) et des systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS), afin d'assurer une alimentation continue tout en maintenant les pertes sur le réseau en dessous de 2,5 %.

Partageant cette analyse, Trần Quốc Tâm, vice-président de l'Association des énergies renouvelables de Hô Chi Minh-Ville, estime que le développement des technologies BESS "permettra de stocker efficacement l'énergie propre produite localement afin d'alimenter en continu les grands centres de données, transformant ainsi un défi infrastructurel en véritable moteur de croissance pour la métropole".

Vers un hub énergétique régional

Au-delà de son rôle de grand centre de consommation, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir, d'ici à 2030, un maillon stratégique de la chaîne d'approvisionnement énergétique nationale. Conformément aux dernières orientations de planification, la ville prépare l'émergence d'un vaste pôle énergétique régional intégrant les filières du gaz, de l'électricité, du raffinage-pétrochimie et des énergies renouvelables.

Ce hub jouera un rôle central dans la coordination et la diversification des approvisionnements, en combinant les sources d'énergie conventionnelles avec le gaz naturel liquéfié (GNL) importé, afin de sécuriser l'approvisionnement de l'ensemble de la Région économique clé du Sud.

La mobilisation de toutes les ressources, depuis l'amélioration du cadre juridique jusqu'au déploiement des technologies les plus avancées et à une gestion plus efficiente de la demande, constituera un levier déterminant pour renforcer l'autonomie énergétique de Hô Chi Minh-Ville. En développant ses capacités de production d'énergie verte et en modernisant son réseau électrique, la mégapole consolidera durablement ses infrastructures et se donnera les moyens de relever les défis de l'économie numérique.

Texte et photos : Truong Giang/CVN