Hô Chi Minh-Ville appelée à jouer un rôle pionnier dans l’innovation technologique

Hô Chi Minh-Ville entend conforter son rôle de pôle économique et technologique du Vietnam en favorisant l’innovation dans la blockchain, les actifs numériques et l’intelligence artificielle, tout en renforçant les coopérations entre pouvoirs publics, entreprises, universités, investisseurs et partenaires internationaux.

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Photo : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville est le grand centre économique, technologique, d’innovation et de création du pays, fort d’une communauté d’affaires dynamique, d’un vaste marché et d’une connectivité internationale. Le gouvernement attend de la ville qu’elle valorise son rôle pionnier pour devenir un lieu d’émergence, d’expérimentation et de diffusion de nouveaux modèles, produits et méthodes, contribuant ainsi au perfectionnement institutionnel et à la diffusion des réussites à l’échelle nationale.

C’est ce qu’a souligné le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung lors de la Journée technologique de Hô Chi Minh-Ville (Conviction 2026), ouverte le 14 août. Organisé par l’Association de l’électronique et des communications (EIC), l’événement est consacré à la blockchain, aux actifs numériques et à l’intelligence artificielle (IA).

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a précisé qu’avec plus de 80.000 entreprises numériques en activité, le Vietnam confirme la vitalité de ce secteur. Cette Journée réunit des autorités de gestion étatique, des entreprises, des institutions financières, des fonds d'investissement et des universitaires, favorisant la synergie entre politiques, technologies et marchés.

Photo : VNA/CVN

Les discussions doivent privilégier la résolution de problèmes concrets et la création de valeur. L’État intervient comme facilitateur, en fixant les orientations et en mettant en place les infrastructures essentielles. Les universités jouent un rôle clé dans la maîtrise des technologies et la formation. Les entreprises, au cœur de cet écosystème, doivent investir dans la recherche afin d’intégrer l’innovation dans la production. Les partenaires financiers et internationaux sont également appelés à s’impliquer davantage pour permettre aux solutions performantes d’accéder aux ressources nécessaires à leur déploiement commercial.

Le vice-Premier ministre espère que ce forum débouchera sur des coopérations concrètes. Les difficultés rencontrées sur le terrain doivent être exposées franchement afin de permettre aux autorités d’y apporter des réponses. Le développement technologique doit également intégrer la gestion des risques, le respect des normes et les exigences en matière de responsabilité.

Concernant l'IA, le développement doit être centré sur l'humain, garantissant transparence, sécurité des données et contrôle humain. Pour les actifs numériques, le progrès exige transparence, conformité légale et protection des investisseurs. L’adoption technologique massive et la pérennité du marché reposent sur une confiance solide, établie par des standards rigoureux et des mécanismes de gouvernance appropriés.

L'événement approfondit les enjeux de la blockchain et des actifs numériques, secteurs scrutés alors que le Vietnam affine son cadre légal. Les débats portent aussi sur l'IA, vecteur de transformations socio-économiques. Dans ce cadre, l'EIC et le Busan Techno Park (République de Corée) ont signé un protocole d'accord et discuté d'un corridor numérique bilatéral. Une exposition présente des projets d’IA et d'actifs numériques locaux, permettant aux participants de découvrir les solutions technologiques développées au Vietnam.

Nguyên Quy Hoa, président de l’EIC, estime que la ville doit devenir un lieu de création de nouveaux modèles technologiques. Un écosystème ne peut être performant que si ses membres collaborent pour transformer les concepts en valeur concrète. C’est la mission de cette rencontre : offrir un espace d’interaction où la technologie croise la communication, où les entreprises accèdent aux marchés et les startups aux investisseurs, permettant ainsi aux idées innovantes, une fois connectées aux ressources nécessaires, de franchir de nouvelles étapes de croissance.

VNA/CVN