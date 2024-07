Stimuler la capacité d’exportation des régions économiques clés

Photo : VNA/CVN

En conséquence, les villes et provinces de la région participent toujours de manière active et proactive au processus d'intégration économique internationale, en se concentrant sur la mise en œuvre synchrone de nombreuses mesures, contribuant ainsi à améliorer la compétitivité et la position des exportations vietnamiennes.

Selon le Service de l'industrie et du commerce de la province de Binh Duong, les exportations ont constitué un point positif du tableau économique de la province au cours des cinq premiers mois de 2024, avec près de 13,8 milliards d'USD, en hausse de 13,9% sur un an. Sur cette somme, le secteur économique national a représenté près de 2,6 milliards d'USD, en hausse de 14,9%, et celui des entreprises à capitaux étrangers près de 11,2 milliards d'USD, en hausse de 13,6%.

Potentiel d'exportation du bois

Luu Phuoc Lôc, vice-président de l'Association des transformateurs de bois de Binh Duong, a déclaré que l'industrie du bois était toujours l'une des principales exportations de la province.

Selon le Bureau des statistiques de Dông Nai, au cours des cinq premiers mois de 2024, les entreprises de la province ont exporté pour près de 9,3 milliards d'USD et importé pour plus de 6,45 milliards d'USD, ce qui a généré un excédent commercial de plus de 2,8 milliards d'USD. Dans la structure des exportations, plus de 60% de la valeur provenaient d'industries de sous-traitance industrielles telles que l'électronique, le textile-habillement, le cuir et la chaussure, les composants et équipements de machines.

Les produits de la province sont actuellement exportés vers plus de 170 pays et territoires. Ses principaux marchés d'exportation sont les États-Unis, le Japon, la Chine, la République de Corée et l'Europe. Selon les exportateurs, leurs marchés d'exportation ont montré des signes d'amélioration et de nouvelles commandes qui devraient arriver. En 2024, Dông Nai pourrait bénéficier d’un excédent commercial de plus de 6,8 milliards d'USD.

Hô Chi Minh-Ville en tête

Le président de l'Association des entreprises de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Ngoc Hoa, a déclaré que certaines entreprises de Hô Chi Minh-Ville avaient obtenu des commandes pour une production complète jusqu'au troisième trimestre 2024, mais qu'elles étaient confrontées à la pression de la baisse des prix unitaires et des barrières techniques élevées. Néanmoins, ils se sont efforcés de ne pas perdre de commandes, d’accepter une baisse des revenus et de rechercher des solutions pour réduire les coûts et maintenir les emplois des travailleurs.

Grâce aux efforts du milieu d’affaires et aux politiques de soutien aux exportations de la ville, Hô Chi Minh-Ville est en tête du chiffre d'affaires des importations et des exportations depuis des années. En 2023, la valeur d’import-export de la ville s'élevait à 97,8 milliards d'USD, dont 42,5 milliards d'USD d'exportations et 55,3 milliards d'USD d'importations. Au cours des cinq premiers mois de 2024, la valeur des importations et des exportations de la ville a continué de se redresser et de croître après s’être adaptée aux fluctuations majeures du marché mondial. La plupart des exportations par produit et par marché ont augmenté par rapport à l'année précédente, laissant présager une croissance élevée pour les derniers mois de 2024.

Les autorités ont activement mis en place des politiques visant à soutenir les entreprises locales dans la transition vers une fabrication verte et l'adoption de nouvelles technologies.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thanh Toàn, directeur du Service de l'industrie et du commerce de Binh Duong, a déclaré que pour faciliter et soutenir les entreprises dans la promotion des exportations, au cours des derniers mois de 2024, son service continuera à travailler en étroite collaboration avec le ministère de l'Industrie, du Commerce et des conseillers du Commerce extérieur pour maintenir sa promotion commerciale mensuelle en ligne avec le système du Bureau commercial du Vietnam à l'étranger afin de fournir des informations utiles sur l'offre et la demande de marchandises sur les marchés d'exportation pour les entreprises locales et les associations commerciales.

En outre, la province de Binh Duong a mis en œuvre efficacement les accords de libre-échange dont le Vietnam est signataire, aidant les entreprises locales à développer activement leurs marques, à améliorer la qualité, à respecter les normes techniques et à rechercher des intrants sur les marchés partenaires pour bénéficier de tarifs préférentiels. Dans le même temps, la province s'est coordonnée avec les agences compétentes pour aider les entreprises à certifier l'origine de leurs marchandises et à défendre le commerce des marchandises exportées. Elle a renforcé la promotion des investissements et du commerce, réformé les procédures administratives afin de réduire les délais de règlement et les coûts pour les entreprises, et soutenu leurs activités d'importation et d'exportation, en particulier en garantissant un dédouanement rapide des marchandises.

Récemment, Hô Chi Minh-Ville a activement introduit de nombreux mécanismes et politiques pour aider les entreprises locales à convertir leurs modèles de production et à appliquer davantage de nouveaux savoir-faire pour améliorer la fabrication et les exportations vertes. Cette décision a contribué à accroître la compétitivité et la position des exportations vietnamiennes sur la scène internationale.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Dung, a déclaré que la mégapole du Sud avait demandé aux agences compétentes de se renseigner sur les difficultés rencontrées par les entreprises locales et leur capacité à répondre aux normes d'exportation dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, afin de proposer des solutions aux autorités municipales afin d'aider les entreprises locales à élargir leurs marchés d’exportation et à participer activement aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

La ville vise cette année une croissance industrielle de 6,5% et une croissance des exportations de 10%.

Pour atteindre ces objectifs, en plus des solutions de soutien aux entreprises, Hô Chi Minh-Ville a incité les entreprises à rechercher davantage de partenaires et à stimuler leurs exportations vers d'autres pays que la Chine et les États-Unis. La diversification des marchés d’exportation aidera en effet les exportateurs de la ville à maintenir une croissance stable.

