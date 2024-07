Les exportations des produits agricoles de 55-56 milliards d'USD sont à la portée

Avec un chiffre d'affaires de plus de 29 milliards d'USD au cours des six premiers mois de l'année, le secteur agricole peut atteindre une valeur d'exportation de 55 à 56 milliards d'USD en 2024.

Photo : VNA/CVN

Partageant avec la presse, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, a souligné que le chiffre d'affaires total des exportations de produits agricoles, forestiers et aquacoles au cours des six premiers mois de l'année a atteint 29,2 milliards d'USD, soit une augmentation de 19% sur un an. Les produits agricoles ont atteint 15,76 milliards, + 24,4% ; les produits forestiers 7,95 milliards, + 21,2% ; les fruits de mer 4,36 milliards, + 4,9%...

Au cours du premier semestre de l'année, il y avait sept produits et groupes de produits réalisant une valeur d'exportation de plus d'un milliard d'USD : café, caoutchouc, riz, légumes, noix de cajou, crevettes et produits en bois.

"Le riz et les noix de cajou sont deux produits qui ont augmenté à la fois en termes de volume et de valeur des exportations. Bien que le volume du café ait diminué, sa valeur des exportations a augmenté", a annoncé le vice-ministre Phùng Duc Tiên.

Les résultats commerciaux sont satisfaisants grâce aux efforts de l'ensemble du secteur. En particulier, au deuxième trimestre, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'est concentré sur la mise en œuvre de projets visant à promouvoir les exportations de produits agricoles, forestiers et halieutiques vers des marchés clés déjà approuvés fin 2023 comme la Chine, les États-Unis, le Japon et l’UE et sur l’ouverture de nouveaux marchés à fort potentiel tels que les pays musulmans Halal, le Moyen-Orient, l'Afrique...

Toujours selon le vice-ministre Phùng Duc Tiên, les résultats du premier semestre de l’année créeront une base permettant au secteur d'atteindre les objectifs pour le seconde.

Il a affirmé qu’avec un chiffre d'affaires total des exportations de 29,2 milliards d'USD, celui des importations de 20,92 milliards, l'excédent commercial de l'ensemble du secteur au premier semestre s’est chiffré à 8,2 milliards, en hausse de 62,4% en variation annuelle. Le secteur agricole continue d'affirmer son rôle en assurant la sécurité alimentaire nationale et en contribuant à assurer la sécurité alimentaire du monde.

VNA/CVN