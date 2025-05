La Première ministre thaïlandaise effectuera une visite officielle au Vietnam

La Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra effectuera une visite officielle au Vietnam et coprésidera la 4e réunion conjointe des cabinets vietnamien et thaïlandais, les 15 et 16 mai, a-t-on appris du ministère vietnamien des Affaires étrangères, dans son communiqué.