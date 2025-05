Le Vietnam et la Biélorussie forgent leur partenariat stratégique

Les deux dirigeants ont signé cette déclaration à l’issue de leur entretien à Minsk, dans le cadre de la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm en Biélorussie.

Ils ont également assisté à la remise de documents de coopération entre les deux pays, notamment une lettre d’intention sur la promotion de la coopération en matière de formation des militaires et des experts entre les ministères vietnamien et biélorusse de la Défense nationale ; un protocole d’accord sur la transformation numérique entre le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et le ministère biélorusse de la Communication et de l’Informatisation ; et un protocole d’accord sur la coopération en matière de science, de technologie et d’innovation entre le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et le Comité d’État biélorusse pour la science et la technologie.

D’autres documents concernent un programme de coopération culturelle pour 2026-2028 entre les ministères vietnamien et biélorusse de la Culture ; un programme de coopération pour 2025-2027 entre les ministères vietnamien et biélorusse de la Justice ; un protocole d’accord sur la coopération pharmaceutique entre le ministère vietnamien de la Santé et son homologue biélorusse ; un accord de coopération entre Radio la Voix du Vietnam et la Société nationale de télévision et de radio d’État de Biélorussie ; et un protocole d’accord entre l’Union vietnamienne des organisations d’amitié et la Société biélorusse pour l’amitié et les relations culturelles avec l’étranger.

À cette occasion, le président Loukachenko a décoré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, de l’Ordre de l’Amitié des Peuples.

Fidèles à l’amitié traditionnelle et à la coopération multiforme entre le Vietnam et l’ex-Union soviétique, les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la Biélorussie se sont renforcées et développées sans cesse ces dernières années.

La visite d’État du secrétaire général Tô Lâm en Biélorussie revêt une importance capitale, car elle vise non seulement à renforcer la confiance politique entre le Vietnam et les pays avec lesquels il entretient des liens d’amitié traditionnels, mais aussi à démontrer la détermination du Vietnam à consolider ses relations, qui ont fait leurs preuves, avec les anciens pays membres de l’Union soviétique, dont la Biélorussie.

