Pologne et Allemagne signent un accord de défense aux ambitions limitées

Après la signature de traités de défense avec la France et le Royaume-Uni, Varsovie doit parapher mercredi 17 juin avec Berlin un accord de sécurité aux ambitions réduites.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'accord doit être signé à Varsovie par le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, et son homologue allemand Boris Pistorius, à l'occasion du 35e anniversaire du traité de bon voisinage de 1991.

Les accords bilatéraux de défense se multiplient en Europe, surtout dans un contexte d'incertitude sur l'avenir de l'engagement militaire américain.

État membre de l'Union européenne et de l'OTAN, Varsovie a récemment signé deux importants traités avec les deux seules puissances nucléaires du continent : la France le 9 mai 2025, et le Royaume‑Uni le 27 mai 2026.

Selon le ministère polonais de la Défense, l'accord avec le voisin allemand met à jour un accord-cadre signé en 2011 et couvre principalement la mobilité militaire, le développement d'infrastructures logistiques, la coopération en mer Baltique, la cybersécurité et l'espace.

Il ne comporte toutefois aucune clause supplémentaire de garanties mutuelles, celles-ci restant limitées aux engagements existants de l'OTAN (article 5) et de l'UE.

Accord limité

L'accord prévoit une intensification de la coordination entre Varsovie et Berlin, y compris dans le cadre de l'OTAN. Dès juillet, des soldats allemands doivent aider la Pologne à renforcer sa frontière avec Kaliningrad dans le cadre du projet "Bouclier de l'Est".

En mer, cette coopération est tout aussi cruciale pour protéger les infrastructures sous-marines essentielles, souligne Piotr Szymanski, du Centre d'études orientales.

La Pologne participe par ailleurs à plusieurs formats régionaux incluant l'Allemagne, dont le Triangle de Weimar (France, Allemagne, Pologne), récemment élargi au format "Weimar+" avec l'Ukraine et le Royaume-Uni.

Renforcement du flanc est

En vue du prochain Sommet de l'OTAN à Ankara, en juillet, les Européens entendent afficher une position unie, la question centrale étant l'avenir de la présence américaine sur le continent.

Une réduction des capacités américaines impliquerait un rôle accru pour la Pologne et l'Allemagne, rappelle le vice-ministre polonais de la Défense, Pawel Zalewski.

Selon M. Szymanski, les capacités de commandement sur le flanc oriental seront renforcées avec le transfert du "Command Task Force Baltic" à Gdynia, port stratégique de la Baltique déjà considéré comme une porte d'entrée logistique de l'OTAN.

Parallèlement, des discussions se poursuivent au sein du gouvernement polonais sur des préparatifs à une éventuelle présence accrue de troupes américaines en Pologne, ce qui déplacerait encore davantage le centre de gravité militaire de l'OTAN vers l'est.

AFP/VNA/CVN