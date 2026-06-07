Le secrétaire américain à la Défense appelle à la responsabilisation des alliés

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a appelé samedi 6 juin à la responsabilisation des alliés face à un "environnement de menaces de plus en plus complexe" dans son allocution à l'occasion d'une cérémonie de commémoration du 82 e anniversaire du Débarquement, organisée dans la journée au cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer, en Normandie, dans le Nord-Ouest de la France.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Ce sont des alliés solides, chacun pleinement déterminé à jouer son rôle, qui remportent les guerres", a-t-il souligné, tirant "les leçons" du Débarquement qu'il faut "mettre en pratique" alors que "nous sommes confrontés à un environnement de menaces de plus en plus complexe".

"Chaque nation a fait sa part. Chaque nation a versé son sang" en 1944, "pas de slogans creux, pas de sommets fastueux, pas de communiqués", a ironisé M. Hegseth.

82 ans plus tard, "l'Amérique mènera la marche, et nous le devons, mais des alliés compétents doivent être à nos côtés", a-t-il exhorté.

Selon la presse française, M. Hegseth est absent de la cérémonie internationale pour commémorer le 82e anniversaire du Débarquement qui se tient sur les plages de Normandie, présidée par le Premier ministre français Sébastien Lecornu.

Le Débarquement de Normandie a eu lieu dans la nuit du 5 à 6 juin 1944, dans la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit du plus grand débarquement de l'histoire de l'humanité à ce jour. En l'espace d'une journée, près de 150.000 soldats alliés ont traversé la Manche. Il marque le début du processus de libération de la France (puis de l'Europe occidentale) et a jeté les bases de la victoire des Alliés sur le front occidental.

Les forces alliées qui ont pris part au débarquement étaient principalement composées de Britanniques, d'Américains et de Canadiens, mais aussi des soldats des Forces françaises libres et de l'armée polonaise, ainsi que des soldats venus de Belgique, de Tchécoslovaquie, de Grèce, des Pays-Bas et de Norvège.

Xinhua/VNA/CVN