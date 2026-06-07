L'OTAN déploie des forces terrestres avancées en Finlande

Les forces terrestres avancées de l'OTAN en Finlande (FLF Finlande) ont été officiellement établies samedi 6 juin, avec un groupement tactique de la taille d'un bataillon suédois comme noyau, a indiqué le ministère finlandais de la Défense.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le ministre finlandais de la Défense, Antti Hakkanen, a qualifié ce déploiement comme étant un "pas significatif" dans le renforcement de la Finlande et du flanc Nord de l'alliance.

Selon le ministère, le noyau de la FLF Finlande est un groupement tactique suédois d'environ 600 soldats basé à Boden, dans le Nord de la Suède. Ce groupement tactique opérera sous l'autorité d'un état-major multinational basé à Rovaniemi.

Rovaniemi, la capitale de la Laponie dans le Nord de la Finlande, se trouve à environ 250km au nord-est de Boden. Ces deux localités font partie du corridor de défense émergent de l'OTAN dans l'Extrême-Nord.

Avec l'établissement de la FLF Finlande, le groupement tactique suédois et l'état-major multinational ont été placés sous le commandement du commandant suprême des forces alliées en Europe de l'OTAN.

Le ministère finlandais a indiqué que le groupement tactique avait démontré sa capacité à se déplacer rapidement de Boden vers la Finlande lors de l'exercice Cold Response 26 plus tôt cette année. À l'avenir, la FLF Finlande devrait régulièrement passer d'un groupement tactique de la taille d'un bataillon à une unité de la taille d'une brigade.

Le Royaume-Uni, la France, l'Italie, le Danemark et l'Islande ont annoncé leur participation au développement de la FLF Finlande. La Norvège a également exprimé son intention d'y contribuer, a indiqué le ministère.

Xinhua/VNA/CVN

