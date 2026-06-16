Les États-Unis et l'Iran signent par voie électronique un mémorandum d'entente pour finir le conflit



Les États-Unis et l'Iran ont signé par voie électronique un mémorandum d'entente visant à mettre fin au conflit, ont rapporté lundi 15 juin les médias américains.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le mémorandum a été signé électroniquement par le président américain Donald Trump, le vice-président américain J.D. Vance et le président du parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf, selon ces mêmes sources.

Les termes du document devraient être rendus publics dans les 24 à 48 heures, a déclaré un haut responsable.

La signature officielle du mémorandum est prévue en Suisse le 19 juin.

Un peu plus tôt lundi 15 juin, Donald Trump a indiqué sur son compte Truth Social que des navires chargés de pétrole avaient commencé à quitter le détroit d'Ormuz. Il avait annoncé dimanche qu'un accord avait été conclu avec l'Iran, peu après la révélation de cette nouvelle par le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif sur X.

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé des attaques de grande envergure contre l'Iran, tuant l'ancien Guide suprême iranien Ali Khamenei et déclenchant un conflit régional qui a profondément modifié le paysage sécuritaire du Moyen-Orient. Ce conflit a depuis fait des milliers de morts et perturbé les marchés mondiaux de l'énergie.

Xinhua/VNA/CVN