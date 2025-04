PM : s’intégrer pour progresser, avancer aux côtés d’autres pays mais pas à tout prix

À ce jour, le Vietnam a signé et mis en œuvre 17 ALE avec plus de 60 partenaires sur les cinq continents, démontrant ainsi son engagement en faveur de la libéralisation des échanges, de la concurrence loyale et du développement durable, a indiqué le chef du gouvernement.

Le chef du gouvernement a souligné que l’indice ALE est un outil innovant, basé sur des données et systématique, développé pour la première fois à partir d’enquêtes auprès des entreprises menées dans 63 provinces et villes du pays.

L’indice ALE repose sur quatre piliers principaux : la diffusion et la promotion des ALE ; la mise en œuvre des réglementations juridiques relatives aux ALE ; les politiques de soutien visant à renforcer la compétitivité ; et la mise en œuvre des engagements en matière de développement durable.

L’indice ALE vise à fournir des données transparentes et objectives au gouvernement, aux agences centrales et aux autorités locales pour orienter, suivre et gérer l’intégration économique. Il servira également de base à l’élaboration des politiques et des stratégies de développement local, contribuant ainsi à une croissance durable des exportations, a poursuivi le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Il a déclaré qu’au cours de près de quatre décennies de processus de réforme, parallèlement au développement économique et social, à la protection de l’environnement et au renforcement de la défense nationale, de la sécurité et de l’ordre public, le Vietnam est resté fidèle à sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation, se comportant comme un bon ami et un membre responsable de la communauté internationale, œuvrant pour la paix, l’amitié, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. Le Vietnam construit une économie indépendante et autonome tout en s’intégrant activement et proactivement à l’économie mondiale, a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement a affirmé que l’intégration était essentielle pour rattraper, progresser aux côtés d’autres pays et aller plus loin. Cependant, cette intégration ne doit pas se faire à n’importe quel prix, ni dans la dépendance, mais sur la base d’un partenariat mutuellement bénéfique, d’un équilibre harmonieux des intérêts et des risques partagés.

Les exportations restent un moteur essentiel de la croissance, mais pas le seul objectif, et le Vietnam doit élargir ses marchés au-delà de quelques partenaires commerciaux clés, a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la mise en œuvre effective des accords de libre-échange ne se limite pas au respect des engagements internationaux, mais sert également de catalyseur aux réformes nationales, à l’expansion des marchés et à l’amélioration de la compétitivité économique.

Cependant, des défis persistent, notamment une sensibilisation insuffisante au niveau local, une faible compétitivité des entreprises et des produits, une utilisation inefficace des ALE et la faiblesse des liens entre l’intégration et l’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de la durabilité de l’économie.

Selon le chef du gouvernement, les accords de libre-échange sont un levier essentiel pour impulser les réformes internes, élargir les marchés pour les biens et services, et renforcer la compétitivité de l’économie vietnamienne. Le Vietnam doit tirer pleinement parti de ces accords afin de maintenir sa croissance et d’affirmer sa position sur la scène internationale, a-t-il recommandé.

Le gouvernement s’emploie à maximiser les bénéfices des ALE existants, à mettre en œuvre efficacement les engagements internationaux, à conclure de nouveaux accords avec des partenaires potentiels, et à diversifier les marchés et les chaînes d’approvisionnement, a-t-il indiqué.

Se réjouissant des efforts de restructuration du marché et de la production des entreprises, il a affirmé l’engagement du gouvernement en faveur de l’innovation politique, des négociations commerciales et de l’égalité d’accès aux ressources pour les entreprises.

Selon un rapport du ministère de l’Industrie et du Commerce, à compter jusqu’au début 2025, le monde comptera environ 328 ALE en vigueur, soit une forte augmentation par rapport aux 98 ALE de 2000. À ce jour, le Vietnam a signé et mis en œuvre 17 ALE avec de nombreux partenaires majeurs dans le monde, y compris des ALE de nouvelle génération tels que le CPTPP, l’EVFTA, l’UKVFTA.

