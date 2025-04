Poursuite de solutions diplomatiques pour répondre aux nouveaux tarifs douaniers américains

Présidant le 8 avril une réunion du Groupe de travail sur le renforcement de la coopération et l'adaptation proactive aux ajustements de politiques économiques et commerciales des États-Unis, son chef et vice-Premier ministre Bùi Thanh Son, ministre des Affaires étrangères a demandé aux membres de ce groupe de bien s'acquitter des tâches assignées et de poursuivre les mesures diplomatiques par divers canaux pour influencer les agences américaines afin qu'elles trouvent des solutions adaptées aux conditions et circonstances du Vietnam ainsi qu’au partenariat stratégique global entre les deux pays.

La réunion a permis de faire le point sur la situation suite à l'annonce par les États-Unis de tarifs réciproques visant plusieurs pays, dont le Vietnam et de discuter des stratégies à adopter.

Bùi Thanh Son a assigné des tâches spécifiques à un certain nombre de ministères et d'entités. En ce qui concerne les impôts, le ministère des Finances continue d’examiner et de finaliser les plans visant à réduire les taxes à l’importation.

En ce qui concerne l'origine des marchandises, il a demandé au ministère de l'Industrie et du Commerce d'examiner et de contrôler strictement l'origine des marchandises afin d'éviter tout incident éventuel. Le ministère des Finances a également renforcé l’échange d’informations avec les États-Unis sur les mesures de défense commerciale et l’évasion fiscale.

À propos des questions de droits d'auteur et de propriété intellectuelle, le vice-Premier ministre a chargé le ministère des Sciences et des Technologies d'examiner les réglementations juridiques et de répondre aux préoccupations des États-Unis.

Le ministère des Finances doit, quant à lui, élaborer un plan global de soutien aux entreprises. Le ministère de l'Industrie et du Commerce doit accroître la diffusion du contenu des 17 accords de libre-échange, promouvoir davantage le commerce vers de nouveaux marchés et aider les entreprises à s'y adapter, tout en les informant rapidement sur les politiques spécifiques des marchés d'exportation.

VNA/CVN