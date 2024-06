Les entreprises canadiennes s’intéressent de près au marché vietnamien

Trân Thu Quynh, conseillère commerciale à l’ambassade du Vietnam au Canada, a noté que les experts et les intervenants du dialogue commercial ont hautement apprécié les opportunités de commerce et d’investissement au Vietnam. Ceux qui ont exploité ou planifient des projets au Vietnam le considèrent tous comme un bon marché avec de nombreuses opportunités et un endroit sûr pour investir et faire des affaires, a-t-elle fait savoir.

Les experts dans le domaine de l’aide aux entreprises canadiennes pour investir à l’étranger et les entreprises partagent l’opinion que le marché vietnamien offre non seulement de multiples opportunités, mais aussi un soutien efficace de la part des administrations à tous les niveaux.

Le pays jouit également d’une stabilité politique et de moins de risques financiers ou de fraudes de marché par rapport aux autres. Christine Nakamura, vice-présidente de la Fondation Asie-Pacifique du Canada, a déclaré que le Vietnam, l’une des économies à la croissance la plus rapide de l’ASEAN, prête attention à l’attraction des investissements étrangers et prend donc diverses mesures pour créer davantage de conditions permettant aux entreprises et aux investisseurs étrangers d’injecter des capitaux dans le pays.

De nombreux Canadiens sont également intéressés par le marché vietnamien, a-t-elle déclaré, ajoutant que qu’il s’agisse de commerce ou d’investissement, les opportunités sont véritablement ouvertes pour les deux parties. En plus des changements importants survenus au Vietnam au cours des dernières années, l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et la Stratégie indo-pacifique ont contribué à attirer davantage l’attention des investisseurs canadiens sur ce pays d’Asie du Sud-Est, a-t-elle déclaré.

Saina Fan, directrice régionale de l’Ontario à Exportation et développement Canada (EDC), a déclaré que le Vietnam est l’un des marchés qu’EDC ne peut pas manquer. En tant qu’agence spécialisée dans le développement des exportations, elle dispose de tous les outils nécessaires pour aider les entreprises canadiennes à exporter au Vietnam, l’un des marchés stratégiques importants et également le plus grand marché d’exportation d’EDC dans l’ASEAN.

Au cours des cinq premiers mois de cette année, les exportations canadiennes vers le Vietnam ont augmenté de 27%. Le Canada a également enregistré 10 nouveaux projets d’investissement et 13 fusions sur ce marché, chaque projet valant environ deux millions d'USD, selon les statistiques.

