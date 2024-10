Haïti : la moitié de la population confrontée à une faim aiguë (ONU)

Selon la dernière analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), Haïti continue de faire face à une crise sécuritaire importante, 5,4 millions de personnes luttant pour se nourrir et nourrir leur famille chaque jour, ce qui représente l'une des proportions les plus élevées de personnes en insécurité alimentaire aiguë dans le monde, rapporte l'ONU citant un communiqué du Programme alimentaire mondial (PAM). Parmi elles, deux millions sont aux prises avec des niveaux de faim d'urgence (Phase 4 de l'IPC), confrontés à des pénuries alimentaires extrêmes, à une malnutrition aiguë et à des niveaux élevés de maladies, selon la même source. Plus de 6.000 personnes déplacées à l'intérieur du pays, vivant dans des abris temporaires dans la capitale après avoir fui leurs foyers, sont désormais confrontées à des niveaux catastrophiques d'insécurité alimentaire (Phase 5 de (l'IPC), selon le dernier rapport de l'IPC .

APS/VNA/CVN