Des dizaines de personnes tuées après l'incendie d'un bus à Bangkok

Le vice-Premier ministre et ministre des Transports, Suriya Jungrungreangkit, a déclaré que le bus à un étage transportant 44 passagers à bord, dont six enseignants et 38 élèves, d'une école de la province d'Uthai Thani, dans le nord du pays, a pris feu peu après midi. Dix-neuf passagers ont été secourus de l'autocar et transportés d'urgence à l'hôpital pour y être soignés, a déclaré M. Jungrungreangkit aux journalistes. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la Première ministre Paetongtarn Shinawatra a présenté ses condoléances aux familles des blessés et des défunts, les assurant que le gouvernement paierait leurs factures médicales et indemniserait ceux qui avaient subi des pertes à la suite de l'incident.

Xinhua/VNA/CVN