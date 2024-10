Chine : croissance stable du secteur des télécommunications entre janvier et août

Les revenus des services de télécommunications ont totalisé 1.170 milliards de yuans (environ 167,6 millions d'USD) entre janvier et août, en hausse de 2,7% en glissement annuel, selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information. Sur cette période, les secteurs émergents, tels que les mégadonnées, l'informatique en nuage et l'Internet des objets, ont maintenu de bonnes performances. Les trois géants chinois des télécommunications, à savoir China Telecom, China Mobile et China Unicom, ont vu leurs revenus issus des activités émergentes augmenter de 10,5% en glissement annuel à 289,7 milliards de yuans, entraînant une hausse de 2,4 points de pourcentage du total des revenus du secteur. Plus précisément, les revenus générés par l'informatique en nuage et les mégadonnées ont respectivement bondi de 12,3% et 61,6% par rapport à la même période l'année dernière. Les services d'accès à Internet à haut débit des trois entreprises ont généré 181,6 milliards de yuans entre janvier et août, soit une augmentation de 4,6% sur un an, selon les données.

Xinhua/VNA/CVN