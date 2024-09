Myanmar : le nombre de personnes tuées par le typhon Yagi augmente fortement

Le 19 septembre, les autorités birmanes ont annoncé que le nombre de personnes tuées dans ce pays à cause du typhon Yagi était passé à 293. Il reste encore 89 personnes portées disparues.

Selon un rapport de l'administration militaire du Myanmar, près de 270.000 ha de riz et d'autres cultures ont été inondés et plus de 100.000 animaux domestiques sont morts. Les Nations unies préviennent que 630.000 personnes pourraient avoir besoin d'aide au Myanmar après le typhon Yagi.

Le journal Global New Light a rapporté que le chef du gouvernement militaire du Myanmar, Min Aung Hlaing, a demandé à toutes les forces fonctionnelles et à la population de prendre des mesures pour rétablir les activités dans un délai de 6 mois.

La semaine dernière, l'administration militaire du Myanmar a également appelé au soutien de la communauté internationale. Le 18 septembre, un navire de la Marine indienne a accosté au port de Yangon pour fournir une aide, notamment de la nourriture, des médicaments et des fournitures essentielles.

Le typhon Yagi, une puissante tempête qui a balayé l'Asie du Sud-Est ce mois-ci, a causé de graves dégâts dans de nombreux pays, notamment en Thaïlande, au Laos, au Vietnam et au Myanmar. Les chiffres officiels montrent que les inondations et les glissements de terrain ont fait près de 600 morts dans toute la région.

