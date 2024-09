L'OTAN va établir un nouveau commandement terrestre dans le Sud-Est de la Finlande

Le MCLCC "planifiera, préparera et commandera" les opérations des forces terrestres de l'OTAN en Europe du Nord, selon le communiqué. Le commandement relèvera directement du Commandement des forces interarmées de l'OTAN à Norfolk, en Virginie. Mikkeli accueille actuellement le commandement de l'armée finlandaise. En temps de paix, le MCLCC supervisera les exercices de l'OTAN et d'autres activités de routine dans sa zone de responsabilité. En temps de crise, il dirigera les opérations des forces terrestres de l'OTAN. Le commandement comprendra du personnel des États membres de l'OTAN et des forces de défense finlandaises. La planification et la mise en place du commandement se feront par étapes, avec un calendrier plus détaillé attendu pour 2025, a indiqué le ministère. Lors du sommet de l'OTAN qui s'est tenu en juillet, les États membres ont approuvé les propositions formulées en juin par les ministres de la Défense en vue d'établir le MCLCC en Finlande. Ils ont également approuvé le déploiement des forces terrestres avancées (FLF) dans le pays.

Xinhua/VNA/CVN