Myanmar : le bilan du typhon Yagi grimpe à 268 morts et 88 disparus

Photo : AFP/VNA/CVN

Les crues dans 56 districts du pays ont fait "268 morts et 88 disparus", ont indiqué les autorités dans un communiqué. Environ 270.000 ha de rizières et d'autres cultures ont été submergés par les eaux, et plus de 100.000 animaux de ferme ont été tués, a-t-il ajouté.

Un précédent bilan partagé par la chaîne de télévision d'État MRTV faisait état de 226 morts et 77 disparus.

Le super typhon Yagi a provoqué des inondations et des glissements de terrain d'une ampleur inédite depuis plusieurs décennies en Asie.

Il a d'abord frappé début septembre les Philippines et le Sud de la Chine, faisant au moins 24 morts et des dizaines de blessés. Il a ensuite tué 588 personnes dans quatre pays : près de 300 au Vietnam, pays le plus touché, 268 au Myanmar, 20 en Thaïlande et un au Laos, selon les données diffusées par chacun des pays.

Selon l'ONU, environ 630.000 personnes pourraient y avoir besoin d'aide à la suite du passage de Yagi.

Le dirigeant, Min Aung Hlaing, a déclaré espérer un retour à la normale "d'ici six mois", a indiqué jeudi 19 septembre le journal d'État Global New Light of Myanmar.

Un navire indien transportant notamment de la nourriture séchée, des vêtements, des médicaments et des tentes, est arrivé mercredi 18 septembre au port de Thilawa, près de la capitale commerciale Rangoun, selon le quotidien.

AFP/VNA/CVN