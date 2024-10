L'OMS alerte sur la recrudescence du paludisme en Éthiopie

Dans un rapport publié lundi soir 30 ceptembre, l'agence des Nations unies a déclaré que ce pays d'Afrique de l'Est avait signalé plus de 5,9 millions de cas de paludisme, dont 1.023 décès, entre le début de l'année et le 22 septembre. Il s'agit d'une "poussée de paludisme extrêmement préoccupante" par rapport aux 4,5 millions de cas signalés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année dernière, selon le rapport. La plupart des cas ont été enregistrés dans l'Oromia, l'Amhara, le sud-ouest éthiopien, le sud du pays et le Benishangul-Gumuz, avec 50% du total des cas identifiés dans l'Oromia, la plus grande région d'Éthiopie. L'OMS a constaté que depuis 2018, le nombre de cas de paludisme signalés chaque année n'a cessé d'augmenter dans ce pays d'Afrique de l'Est. L'agence sanitaire a également noté que les partenaires humanitaires ont continué à soutenir le gouvernement éthiopien avec la livraison sur le dernier kilomètre de fournitures antipaludiques vitales dans les zones moins accessibles.

APS/VNA/CVN