Six morts et un blessé à la suite d'un empoisonnement au gaz en Chine

Six personnes ont été tuées et une autre blessée lors d'une fuite de gaz dans la ville de Golmud, dans la province du Qinghai (Nord-Ouest), a déclaré samedi 28 septembre le gouvernement municipal.

L'incident s'est produit mardi 24 septembre dans le village de Yanqiao et a été causé par des gaz toxiques et nocifs qui ont fui par les tuyaux d'égout des ménages. La personne blessée s'est rétablie après avoir été soignée à l'hôpital, et les personnes affectées par l'incident ont été relogées. La cause de l'incident fait toujours l'objet d'une enquête, tandis que l'environnement proche du lieu de l'incident a été jugé sûr.

Xinhua/VNA/CVN