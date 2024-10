Expansion de la capacité installée de nouvelles énergies en Chine

>> Les énergies renouvelables assurent pour la première fois la majorité de l'électricité

Le chiffre représente 40,7% de la capacité installée totale de production d'électricité du pays. En août, l'énergie non fossile a représenté 40% de la consommation d'électricité en Chine, d'après le conseil. Il a ajouté qu'avec la transformation verte de la structure de l'alimentation électrique, une part croissante de l'électricité proviendrait de sources d'énergie non fossiles. Depuis 2021, la capacité installée de production d'électricité de l'énergie non fossile du pays a augmenté de 78,5%, et sa proportion dans la capacité installée totale de production d'électricité a poursuivi sa croissance, selon le conseil.

