Plus de 1.100 migrants secourus au large des côtes libyennes en une semaine

>> 979 migrants secourus au large des côtes libyennes en une semaine (OIM)

"Sur la période du 22 septembre au 28 septembre 2024, 1.166 migrants ont été interceptés et renvoyés en Libye", a précisé l'OIM. Parmi ces migrants, il y avait 101 femmes et 53 enfants, a indiqué l'OIM, ajoutant que six corps sans vie de migrants avaient été retrouvés au large de la Libye. Un total de 17.632 migrants ont été sauvés et renvoyés en Libye depuis le début de cette année, tandis que 466 migrants sont morts et 655 autres sont portés disparus au large des côtes de ce pays, a révélé l'OIM.

APS/VNA/CVN