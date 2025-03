Le PM préside la 3e réunion sur l’élimination des logements précaires et délabrés

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné lundi 10 mars que l'élimination des logements temporaires et délabrés est un devoir motivé par la compassion, la moralité et le sens des responsabilités envers la communauté.

>> Le Premier ministre préside une conférence pour promouvoir les logements sociaux

>> Logement social : des solutions pour créer des changements positifs et clairs

>> Près de 122.000 logements précaires et délabrés éliminés à travers le pays

Photo : VNA/CVN

Présidant la troisième réunion de la Direction nationale chargé du programme de l’élimination des logements précaires et délabrés à Hanoï, le Premier ministre, qui est également chef de cet organe a souligné la signification humanitaire importante du projet, montrant l'esprit national de grande solidarité nationale, de soutien mutuel et de responsabilité envers les personnes défavorisées et celles des zones reculées.

Selon les données préliminaires du comité, environ 223.000 familles à travers le pays vivent dans des logements insalubres.

Photo : VNA/CVN

En réponse à un appel à des efforts conjoints pour éradiquer les logements insalubres d'ici 2025, plus de 2,2 billions de dôngs ont été collectés auprès d'organisations et de particuliers, et 80 milliards de dôngs supplémentaires ont été envoyés au Fonds "Pour les pauvres". De nombreuses localités ont mis en œuvre des approches innovantes, mobilisant des ressources telles que des matériaux, de la main-d'œuvre et un soutien financier.

Parmi les principaux contributeurs figurent le ministère de la Défense (566 milliards de dôngs), le ministère de la Police (231 milliards de dôngs) et le secteur bancaire (1,31 billion de dôngs). En outre, les gouvernements locaux ont collecté plus de 2,7 billions de dôngs.

À ce jour, plus de 121.000 logements insalubres ont été reconstruits ou modernisés. Parmi ceux-ci, 65 000 ont été achevés et livrés, tandis que les 56 000 restants sont en construction. Le programme comprend la construction et la réparation de 10.000 logements pour les anciens combattants et les bénéficiaires de la politique, 57.000 dans le cadre des programmes nationaux ciblés et 53.000 directement dans le cadre de la campagne. Six provinces ont réussi à éliminer tous les logements insalubres.

D'ici fin 2025, le Vietnam vise à éliminer plus de 101.000 logements de fortune, dont 70.000 dans le cadre des efforts directs de la campagne. Cela signifie qu'en moyenne 500 logements doivent être rénovés ou remplacés chaque jour, soit environ huit logements par jour par province.

Engagement de l'ensemble du système politique

Lors de la réunion, les dirigeants des ministères, des secteurs et des localités ont discuté des défis et des difficultés du travail, partagé leurs bonnes expériences et proposé des solutions pour accélérer le programme.

Réaffirmant la détermination à achever le programme, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé des propositions sur les récompenses pour les contributeurs exceptionnels et des sanctions strictes pour ceux qui freinent les progrès.

Soulignant que l'élimination des logements insalubres est une tâche politique extrêmement importante, le chef du gouvernement a appelé à un engagement plus fort de l'ensemble du système politique dans le travail, en particulier du monde des affaires et du public, afin d'achever pratiquement le programme d'ici le 31 octobre 2025.

Il a appelé les provinces économiquement fortes telles que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Bac Ninh, Quang Ninh, Dông Nai, Bà Ria-Vung Tàu et Binh Duong à fournir un soutien supplémentaire aux localités défavorisées dans l'esprit de ne laisser personne de côté.

Le Premier ministre a demandé aux ministères concernés d'accélérer l'attribution des terres, de rationaliser le financement et d'éviter les inefficacités ou l'utilisation abusive des ressources. Il a également demandé à la télévision vietnamienne (VTV), à la Voix du Vietnam (VOV), à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) et à d'autres médias de mettre en évidence les réussites, de créer une dynamique de soutien et de participation du public.

Les localités ont été invitées à prendre des mesures drastiques pour respecter le délai du 31 décembre et à informer quotidiennement le réseau du comité de pilotage de leurs progrès.

VNA/CVN