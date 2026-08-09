Plus de 40 initiatives d’une jeunesse vietnamienne qui agit, transforme et inspire

Le Groupe thématique des Nations unies sur les jeunes et les adolescents a organisé dimanche 9 août à Hanoï la Journée internationale de la jeunesse 2026 sous le thème «Différentes réalités, aspirations communes».

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L’événement a rassemblé 44 groupes de jeunes, entreprises sociales, établissements d’enseignement et programmes soutenus par l’ONU, qui ont présenté des initiatives et des solutions conçues et pilotées par des jeunes.

Photo : VNA/CVN

La Journée internationale de la jeunesse est célébrée chaque année le 12 août pour reconnaître la contribution des jeunes au progrès social et à la réalisation des Objectifs de développement durable.

Le thème de cette année reflète les disparités en matière de conditions de vie, d’opportunités et de défis auxquels sont confrontés les jeunes au sein de différentes communautés, tout en mettant en lumière des aspirations communes concernant l’apprentissage, l’emploi, la participation, la dignité et un avenir durable.

S’exprimant lors de l’événement, la coordinatrice résidente des Nations unies au Vietnam, Pauline Tamesis, a déclaré que les jeunes n’attendent pas l’avenir, mais qu’ils le construisent déjà directement, dès aujourd’hui.

Les initiatives présentées démontrent que des solutions concrètes sont conçues et mises en œuvre par les jeunes eux-mêmes, a-t-elle noté, ajoutant que l’ONU s’engage à les soutenir et à promouvoir un avenir inclusif, équitable et durable.

Au Vietnam, les jeunes représentent environ 21% de la population et contribuent activement à des domaines tels que l’éducation, la santé, le climat, la technologie, l’entrepreneuriat, la culture et le développement communautaire.

Les initiatives présentées cette année se concentrent sur des questions concrètes, telles que le développement d’emplois verts, l’entrepreneuriat social et les moyens de subsistance liés à l’artisanat, aux produits agricoles locaux et au tourisme communautaire.

Certains modèles ont recours aux technologies numériques et à l’intelligence artificielle pour élargir les possibilités d’apprentissage, d’orientation professionnelle et d’accès à l’histoire et au patrimoine.

Le climat et l’environnement constituent également des domaines clés, avec des activités telles que le recyclage, le tri des déchets, l’aménagement d’espaces verts urbains, l’adaptation au changement climatique et la communication environnementale portée par les enfants et les jeunes.

L’événement a également mis en lumière des modèles conçus pour soutenir les groupes ayant un accès limité aux marchés et aux espaces publics, tels que des produits recyclés réalisés en collaboration avec des jeunes atteints de déficience intellectuelle ou d’autisme, des programmes de formation professionnelle et de création d’emplois pour les personnes en situation de handicap, ainsi que des initiatives de jeunes en zone de montagne visant à préserver l’artisanat traditionnel et à générer des moyens de subsistance locaux.

VNA/CVN