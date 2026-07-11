Investir dans la jeunesse, préparer l’avenir du Vietnam

À l'occasion de la Journée mondiale de la population, les responsables vietnamiens et les Nations unies ont souligné la nécessité de placer la jeunesse au cœur des politiques démographiques afin de relever les défis du vieillissement de la population et de soutenir le développement durable.

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Photo : VNA/CVN

Dans un contexte de profondes mutations économiques, sociales, environnementales et démographiques à l'échelle mondiale, le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) a retenu pour la Journée mondiale de la population, célébrée le 11 juillet 2026, le thème : "Concrétiser les espoirs et les aspirations des jeunes, aujourd'hui et pour l'avenir". Ce choix traduit l'attention croissante de la communauté internationale envers la génération la plus nombreuse de l'histoire et souligne le rôle déterminant qu'elle est appelée à jouer pour relever les défis démographiques mondiaux et promouvoir un développement durable.

Au Vietnam, le vice-ministre de la Santé, Dô Xuân Tuyên, rappelle que le pays compte près de 70 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans, bénéficiant ainsi d’un atout majeur pour son développement économique.

Cette opportunité s'accompagne néanmoins de plusieurs défis, notamment la hausse de l'âge au mariage et le recul de la natalité chez les jeunes générations. Si cette tendance à la baisse de la fécondité se confirme, elle risque d'entraîner une pénurie de main-d'œuvre et d'accélérer le vieillissement de la population. D'autres problématiques persistent également, telles que le déséquilibre du sex-ratio à la naissance, les grossesses précoces ou encore les mariages précoces dans certaines communautés ethniques. Le Vietnam est par ailleurs confronté à un vieillissement démographique rapide : alors qu'en 2024, on comptait une personne âgée pour deux enfants, les projections indiquent que, d'ici à cinquante ans, ce rapport atteindra quatre personnes âgées pour deux enfants, exerçant une pression croissante sur le système de protection sociale.

Face à ces enjeux, les jeunes ne sont pas seulement les bénéficiaires des politiques publiques : ils en sont aussi les principaux acteurs.

Photo : VNA/CVN

Dào Nhât Duy, vice-président de la Fédération de la jeunesse de la province de Hung Yên (Nord), souligne que l'éducation à la santé reproductive et prémaritale est essentielle pour développer le sens des responsabilités des jeunes. La communication doit désormais être centrée sur la jeunesse, en privilégiant les technologies numériques et les réseaux sociaux pour diffuser des informations fiables et promouvoir des modes de vie sains.

Pour Pauline Tamesis, coordonnatrice résidente des Nations unies au Vietnam, le pays se trouve à un tournant décisif. Il dispose d'une jeunesse instruite, qualifiée et connectée, mais fait simultanément face à un vieillissement accéléré de sa population. Selon elle, l'investissement en faveur de la jeunesse doit être considéré comme une responsabilité de l'ensemble de la société, les aspirations des jeunes étant étroitement liées à des domaines tels que l'éducation, la santé, l'emploi, le logement, la protection sociale et l'égalité des sexes...

Cette orientation se concrétise également au Vietnam à travers le perfectionnement de sa politique démographique. Selon le vice-ministre de la Santé, Dô Xuân Tuyên, la politique démographique a récemment franchi plusieurs étapes importantes, avec l'adoption de la Loi sur la population par la XVe Assemblée nationale et l'approbation de la politique d'investissement du Programme cible national sur les soins de santé, la population et le développement pour la période 2026-2035.

L'évolution de la structure démographique appelle à poursuivre l'amélioration des politiques en plaçant l'humain au cœur des priorités. Dans cette démarche, les jeunes sont à la fois les bénéficiaires de ces politiques et les principaux acteurs de la réalisation des objectifs en matière de population et de développement.

VNA/CVN