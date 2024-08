Plus de 36,5 billions de dôngs d'obligations d'État mobilisées en juillet

La Bourse de Hanoï (HNX) a organisé 20 enchères d'obligations d'État en juillet, levant plus de 36,5 billions de dôngs (plus de 1,45 milliard d’USD).

>> Les politiques qui entrent en vigueur en janvier 2024

>> Le Trésor public mettra aux enchères pour 400.000 mds de dôngs d'obligations d'État

>> L’économie vietnamienne affiche des signes prometteurs de croissance

Photo : VNA/CVN

Les obligations ont été proposées pour cinq durées, dont 5, 10, 15, 20 et 30 ans, les obligations à 10 ans étant les plus négociées et représentant 82%.

Les taux d'intérêt des obligations à 5, 10, 15, 20 et 30 ans ont atteint respectivement 1,94% ; 2,76% ; 2,96%, 2,98% et 3,1%.

Sur le marché secondaire, la valeur des obligations d'État cotées au 31 juillet a dépassé 2.101 quadrillions de dôngs, en hausse de 1,28% par rapport au mois précédent.

Les transactions sur obligations d'État en juillet ont représenté une valeur totale de 262.765 milliards de dôngs.

La valeur moyenne des transactions s'est élevée à 11.425 milliards de dôngs par séance, soit une baisse de 19,94% par rapport à juin, au cours duquel le volume des transactions directes a représenté 55,27% et le volume des transactions via des pensions 44,73%.

Les transactions des investisseurs étrangers ont représenté 1,7% de la valeur totale des transactions en juillet, la valeur nette d'achat ayant atteint 559 milliards de dôngs, en baisse de 0,5% par rapport au mois précédent.

VNA/CVN