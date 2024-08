Plus de 34 millions de portefeuilles électroniques actifs au Vietnam

Plus de 34 millions de portefeuilles électroniques étaient actifs au Vietnam au 30 juin, soit 59% du total de 58 millions de portefeuilles électroniques activés.

Selon les données du Département des paiements de la Banque d'État du Vietnam, le Vietnam comptait 9,13 millions de comptes d'argent mobile à la fin du mois de juin et a effectué 128 millions de transactions d'une valeur de 4,78 billions de dôngs (197,2 millions d'USD).

La croissance des paiements via un code QR a augmenté de 104,23% en quantité et de 99,57% en valeur au cours des six premiers mois de cette année par rapport à la même période de l'année dernière.

Actuellement, le pays compte 50 organisations intermédiaires de paiement, dont 48 organisations fournissent des services de portefeuille électronique.

Selon la Société nationale de paiement du Vietnam (Napas), le marché des paiements au Vietnam a enregistré l'année dernière 3,5 milliards de transactions de paiement non monétaires, pour une valeur totale de plus de 66 quadrillions de dôngs.

Le nombre de transactions via QR Code a atteint environ 183 millions, soit une forte croissance de 170% par rapport à 2022.

La valeur totale des transactions via QR Code a gagné environ 116.000 milliards de dôngs, soit une augmentation de 74% par rapport à 2022.

Les transactions de paiement en ligne (Ecom) atteindront environ 210 millions de transactions, soit une croissance de 15% par rapport à 2022.

La valeur totale des transactions a atteint environ 150.000 milliards de dôngs.

Plus de 145 millions de cartes sont en circulation, le chiffre d'affaires total des paiements par carte ayant atteint plus de 1,8 quadrillion de dôngs l'année dernière, soit une croissance d'environ 18% par rapport à l'année précédente.

VNA/CVN